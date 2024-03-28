Отправлено: - 12:28

saba:

Сказки, весь мир против Вас

saba:

Скажем так свежий пример. Сталин чего добился террором, второй пример Гитлер чего добился своим террором. Я повторяю иногда думать прежде чем говорить

saba:

офигеть таджикское поселение и как апофеоз Абайка с говорящей отрезанной головой!

saba:

Вашей холодной головой был обеспечен любой нацизм от Холокоста до наших дней. При встрече руки я Вам точно не подам!

111:

не сторонник, чтобы это показывать патриотическому зверью

maxsaf:

Абайка же осуждает только таджиков, остальные головорезы его устраивают

maxsaf:

И если это не нацизм, то что тогда нацизм?

Цитата:Даже Румыния??Цитата:Вот я вам и предлагаюДумайте прежде чем приводить примерыПричем тут гос террор в отношении своих гражданИ ответные меры спецслужб по контреррору внешнему? Вы чё все в одну кучу гребе?)Цитата:Какое таджикское поселение?Таджики кто в России? Коренной народ?Нет пришлые мигранты трудовыеКакого фига они туда персиляются и начинают права качать? Должен быть контрольЕдешь в Россию работать, работай без проблемНафиг ты свою семью и стариков тащишь требуя себе гражданство?Другой момент что российская система коррумпированная донельзяИм наркобабки занесли а те и рады всему кишлаку у границ Афганистана дать зелёный свет)Должен быть строгий контроль теперьЦитата:Да нужна мне ваша рука))Я больше по ушам теперь))Цитата:Показали и что произошло?Таджиков бить начали?Нет те сами ломанулись в аэропортыА чего боятся то? В России ничего не происходит даже после кадров с отрезанием головыЯ считаю бежишь значит боишься чего то значит есть грешок за тобойБыла в первый же час опубликована ориентировка на теровТаджик живущий в Саратове увидел себя в нейСам пришел в ГУВД сказал что полиция ошибласьЕго никто не задержал и спокойно отпустил домойПри этом родня террористов живущая в Душанбе как пишут была увезена неизвестными куда-тоКто эти неизвестные и что будет с этой родней?Цитата:Остальные головорезы какие?В Крокусе кроме таджиков ещё кто-то головы резал,кто? ПокажиИли ты намекаешь на фсбшнков которые под видом таджиков провернули операцию? Нууу тут без комментариев тогда)Цитата:Нацизм это гос идеология превосходства одной нации над другойВ паблики таджикские зайди ради интереса раз ты их так любишь почитай их посты для ржаки))Процитирую самый популярныйКакой бы не был тюрок храбрый и сильный он должен склонить голову перед точиком так как точики это потомки персидских царей!А? Нацизм?))Напоминаю во время гражданской войны в Таджикистане первых вырезали русских,потом кыргызов и узбеков в селениях так как они тюрки которых таджики ненавидятВот такая вот арифметика)