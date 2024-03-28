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"Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат Жундубаев встретился с жителями Костаная, чьи дома пострадали от паводка
"Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат Жундубаев встретился с жителями Костаная, чьи дома пострадали от паводка
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