Отправлено: - 19:14

- Я вам скажу: в целом около 12 домов сейчас подтоплены по всему городу, - обратился к жителям Марат Жундубаев. - Ситуация под контролем. Но мы пока не знаем - это пик или нет?! По району "Костанай-2" всегда была проблема. Мы об этом знали. Всю зиму снег вывозили отсюда.