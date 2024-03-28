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"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 48863
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 18:36
- Я не занимался майнингом, чтобы получать обеспеченный цифровой актив в качестве вознаграждения, - сообщил подсудимый. - Прокурором расписываются правила покупки и регистрации лиц на платформе МФЦА, но я не осуществлял деятельность в РК.
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Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 18:36
молодец хорошо отбивается,
если б это был английский или любой европейский суд то наверное оправдали бы его.
но как поведет наш суд не берусь делать прогнозы.
на том же МФЦА есть по моему английский суд и он выше нашего, тогдашние власти ввели его т.к. иностранцы не верят нашим судам.
если б это был английский или любой европейский суд то наверное оправдали бы его.
но как поведет наш суд не берусь делать прогнозы.
на том же МФЦА есть по моему английский суд и он выше нашего, тогдашние власти ввели его т.к. иностранцы не верят нашим судам.
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 18:43
вообще надо декреминализировать его дело,
человек сам дошел своей головой, не майнинг свет не ворует, не лохотрон нет обманутых граждан,
одно то что он здесь живет и тратит свои деньги здесь уже хорошо.
человек сам дошел своей головой, не майнинг свет не ворует, не лохотрон нет обманутых граждан,
одно то что он здесь живет и тратит свои деньги здесь уже хорошо.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6089
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 19:14
Цитата:
Два ярда и шестьсот лямов - навряд ли его ПРОСТО так отпустят.
Начальник:
декреминализировать его дело,
декреминализировать его дело,
Два ярда и шестьсот лямов - навряд ли его ПРОСТО так отпустят.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 240
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 19:59
Тема не раскрыта. Общие фразы и перепечатки.
Если домен зарегистрирован в РФ, зачем бабки собирать здесь. Почему не в РФ. Занимается криптой - какой? Хотелось бы знать название, чтобы понять объем операций. Откуда у него эта крипта, он же просто посредник. И почему это похоже на развод, в особо крупных размерах?
Полностью не указана фамилия гражданина. В Ебурге был один аферист с похожими данными, развел на деньги людей, но вроде по возрасту не подходит. Если бы указали полностью ФИО и откуда чел приехал, можно было бы погуглить.
Цитата:
А вы в этом точно уверены? Какие ваши доказательства...Вот меня одолевают смутные сомнения...
Цитата:
Ну может это временно - просто гавань не нашел...или деньги не успел полностью "оформить"...
Если домен зарегистрирован в РФ, зачем бабки собирать здесь. Почему не в РФ. Занимается криптой - какой? Хотелось бы знать название, чтобы понять объем операций. Откуда у него эта крипта, он же просто посредник. И почему это похоже на развод, в особо крупных размерах?
Полностью не указана фамилия гражданина. В Ебурге был один аферист с похожими данными, развел на деньги людей, но вроде по возрасту не подходит. Если бы указали полностью ФИО и откуда чел приехал, можно было бы погуглить.
Цитата:
Начальник:
не лохотрон нет обманутых граждан,
не лохотрон нет обманутых граждан,
А вы в этом точно уверены? Какие ваши доказательства...Вот меня одолевают смутные сомнения...
Цитата:
Начальник:
одно то что он здесь живет и тратит свои деньги здесь уже хорошо
одно то что он здесь живет и тратит свои деньги здесь уже хорошо
Ну может это временно - просто гавань не нашел...или деньги не успел полностью "оформить"...
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 20:29
Цитата:
Четко указано максимально нечеткое определение. Как цифровой актив может быть на какой-то территории в принципе? Кто может мне за это пояснить. Имейте ввиду, что есть распределенные системы, которые могут располагаться одновременно на нескольких физических серверах, расположенных одновременно в нескольких точках мира.
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 21:31]
в котором четко указано, что запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории РК
Четко указано максимально нечеткое определение. Как цифровой актив может быть на какой-то территории в принципе? Кто может мне за это пояснить. Имейте ввиду, что есть распределенные системы, которые могут располагаться одновременно на нескольких физических серверах, расположенных одновременно в нескольких точках мира.
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 21:31]
(Полноправные пользователи)
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- 15.12.23
- Сообщений:
- 103
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 20:52
Из судебного заседания видно, что подсудимому дадут срок, деньги изымут! Нет казахстанской лицензии и нет регистрации в МФЦА. Умысел есть, состав преступления налицо, и все дела!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6803
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 21:08
Если нет потерпевших,откуда может быть ущерб? Эти деньги можно Ли потратить, что-то я совсем не понимаю о чем идет речь
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 21:15
Цитата:
Ага, гуд лак. Деньги уже давно майнеры пропили на своих яхтах где-нибудь в нейтральных водах. Чел организовал обменник, где майнеры продают то, что намайнили. Чел имеет свой процент.
абике:
деньги изымут!
деньги изымут!
Ага, гуд лак. Деньги уже давно майнеры пропили на своих яхтах где-нибудь в нейтральных водах. Чел организовал обменник, где майнеры продают то, что намайнили. Чел имеет свой процент.
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 21:18
Цитата:
Так много у кого из зоны .com нет никаких казахстанских лицензий. В худшем случае Казахстан может заблокировать доступ на эти ресурсы, больше ничего.
абике:
Нет казахстанской лицензии и нет регистрации в МФЦА
Нет казахстанской лицензии и нет регистрации в МФЦА
Так много у кого из зоны .com нет никаких казахстанских лицензий. В худшем случае Казахстан может заблокировать доступ на эти ресурсы, больше ничего.
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 21:25
Допустим, я живу в Казахстане, но решил построить обменник в Антарктиде. Одна железная дверь, маленькое окошко, стремная вывеска, все по классике. Казахстанцы прилетают на самолёте, меняют в моем обменнике тенге на антарктические (доллары) картинки, нарисованные бразильским художником, который получает за свои "шедевры" бОльшую часть теньгушек. Ко мне какие у кого претензии в таком случае.
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 22:25]
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 22:25]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20449
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 21:29
Цитата:
Видно. человек в теме.
Особенно это.
Цитата:
абике:
Из судебного заседания видно, что подсудимому дадут срок, деньги изымут! Нет казахстанской лицензии и нет регистрации в МФЦА. Умысел есть, состав преступления налицо,
Из судебного заседания видно, что подсудимому дадут срок, деньги изымут! Нет казахстанской лицензии и нет регистрации в МФЦА. Умысел есть, состав преступления налицо,
Видно. человек в теме.
Особенно это.
Цитата:
абике:
, и все дела!
, и все дела!
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 21:42
Цитата:
какие тут доказательство?
в деле фигурируют обманутые? нет, значит нет обмана граждан.
иначе бы ему еще одну статью пришили
mks2703:
А вы в этом точно уверены? Какие ваши доказательства...Вот меня одолевают смутные сомнения...
А вы в этом точно уверены? Какие ваши доказательства...Вот меня одолевают смутные сомнения...
какие тут доказательство?
в деле фигурируют обманутые? нет, значит нет обмана граждан.
иначе бы ему еще одну статью пришили
-
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