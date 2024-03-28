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≡ "Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48863
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 18:36
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- Я не занимался майнингом, чтобы получать обеспеченный цифровой актив в качестве вознаграждения, - сообщил подсудимый. - Прокурором расписываются правила покупки и регистрации лиц на платформе МФЦА, но я не осуществлял деятельность в РК.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
91
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 18:36
#1
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молодец хорошо отбивается,
если б это был английский или любой европейский суд то наверное оправдали бы его.
но как поведет наш суд не берусь делать прогнозы.
на том же МФЦА есть по моему английский суд и он выше нашего, тогдашние власти ввели его т.к. иностранцы не верят нашим судам.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
91
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 18:43
#2
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вообще надо декреминализировать его дело,
человек сам дошел своей головой, не майнинг свет не ворует, не лохотрон нет обманутых граждан,
одно то что он здесь живет и тратит свои деньги здесь уже хорошо.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6089
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 19:14
#3
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Цитата:
Начальник:
декреминализировать его дело,


Два ярда и шестьсот лямов - навряд ли его ПРОСТО так отпустят.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
240
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 19:59
#4
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Тема не раскрыта. Общие фразы и перепечатки.
Если домен зарегистрирован в РФ, зачем бабки собирать здесь. Почему не в РФ. Занимается криптой - какой? Хотелось бы знать название, чтобы понять объем операций. Откуда у него эта крипта, он же просто посредник. И почему это похоже на развод, в особо крупных размерах?
Полностью не указана фамилия гражданина. В Ебурге был один аферист с похожими данными, развел на деньги людей, но вроде по возрасту не подходит. Если бы указали полностью ФИО и откуда чел приехал, можно было бы погуглить.

Цитата:
Начальник:
не лохотрон нет обманутых граждан,


А вы в этом точно уверены? Какие ваши доказательства...Вот меня одолевают смутные сомнения...

Цитата:
Начальник:
одно то что он здесь живет и тратит свои деньги здесь уже хорошо


Ну может это временно - просто гавань не нашел...или деньги не успел полностью "оформить"...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22804
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 20:29
#5
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Цитата:
в котором четко указано, что запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории РК

Четко указано максимально нечеткое определение. Как цифровой актив может быть на какой-то территории в принципе? Кто может мне за это пояснить. Имейте ввиду, что есть распределенные системы, которые могут располагаться одновременно на нескольких физических серверах, расположенных одновременно в нескольких точках мира.

[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 21:31]
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
103
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 20:52
#6
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Из судебного заседания видно, что подсудимому дадут срок, деньги изымут! Нет казахстанской лицензии и нет регистрации в МФЦА. Умысел есть, состав преступления налицо, и все дела!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6803
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 21:08
#7
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Если нет потерпевших,откуда может быть ущерб? Эти деньги можно Ли потратить, что-то я совсем не понимаю о чем идет речь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22804
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 21:15
#8
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Цитата:
абике:
деньги изымут!

Ага, гуд лак. Деньги уже давно майнеры пропили на своих яхтах где-нибудь в нейтральных водах. Чел организовал обменник, где майнеры продают то, что намайнили. Чел имеет свой процент.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22804
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 21:18
#9
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Цитата:
абике:
Нет казахстанской лицензии и нет регистрации в МФЦА

Так много у кого из зоны .com нет никаких казахстанских лицензий. В худшем случае Казахстан может заблокировать доступ на эти ресурсы, больше ничего.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22804
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 21:25
#10
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Допустим, я живу в Казахстане, но решил построить обменник в Антарктиде. Одна железная дверь, маленькое окошко, стремная вывеска, все по классике. Казахстанцы прилетают на самолёте, меняют в моем обменнике тенге на антарктические (доллары) картинки, нарисованные бразильским художником, который получает за свои "шедевры" бОльшую часть теньгушек. Ко мне какие у кого претензии в таком случае.

[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 22:25]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20449
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 21:29
#11
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Цитата:
абике:
Из судебного заседания видно, что подсудимому дадут срок, деньги изымут! Нет казахстанской лицензии и нет регистрации в МФЦА. Умысел есть, состав преступления налицо,


Видно. человек в теме.

Особенно это.

Цитата:
абике:
, и все дела!
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
91
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 21:42
#12
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Цитата:
mks2703:
А вы в этом точно уверены? Какие ваши доказательства...Вот меня одолевают смутные сомнения...

какие тут доказательство?
в деле фигурируют обманутые? нет, значит нет обмана граждан.
иначе бы ему еще одну статью пришили
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