Отправлено: - 19:59

Начальник:

не лохотрон нет обманутых граждан,

Начальник:

одно то что он здесь живет и тратит свои деньги здесь уже хорошо

Тема не раскрыта. Общие фразы и перепечатки.Если домен зарегистрирован в РФ, зачем бабки собирать здесь. Почему не в РФ. Занимается криптой - какой? Хотелось бы знать название, чтобы понять объем операций. Откуда у него эта крипта, он же просто посредник. И почему это похоже на развод, в особо крупных размерах?Полностью не указана фамилия гражданина. В Ебурге был один аферист с похожими данными, развел на деньги людей, но вроде по возрасту не подходит. Если бы указали полностью ФИО и откуда чел приехал, можно было бы погуглить.Цитата:А вы в этом точно уверены? Какие ваши доказательства...Вот меня одолевают смутные сомнения...Цитата:Ну может это временно - просто гавань не нашел...или деньги не успел полностью "оформить"...