НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48862
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 18:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я не занимался майнингом, чтобы получать обеспеченный цифровой актив в качестве вознаграждения, - сообщил подсудимый. - Прокурором расписываются правила покупки и регистрации лиц на платформе МФЦА, но я не осуществлял деятельность в РК.
Читать новость

Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
89
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 18:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодец хорошо отбивается,
если б это был английский или любой европейский суд то наверное оправдали бы его.
но как поведет наш суд не берусь делать прогнозы.
на том же МФЦА есть по моему английский суд и он выше нашего, тогдашние власти ввели его т.к. иностранцы не верят нашим судам.
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
89
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 18:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще надо декреминализировать его дело,
человек сам дошел своей головой, не майнинг свет не ворует, не лохотрон нет обманутых граждан,
одно то что он здесь живет и тратит свои деньги здесь уже хорошо.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6089
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 19:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Начальник:
декреминализировать его дело,


Два ярда и шестьсот лямов - навряд ли его ПРОСТО так отпустят.
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
240
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 28.03.24 - 19:59
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема не раскрыта. Общие фразы и перепечатки.
Если домен зарегистрирован в РФ, зачем бабки собирать здесь. Почему не в РФ. Занимается криптой - какой? Хотелось бы знать название, чтобы понять объем операций. Откуда у него эта крипта, он же просто посредник. И почему это похоже на развод, в особо крупных размерах?
Полностью не указана фамилия гражданина. В Ебурге был один аферист с похожими данными, развел на деньги людей, но вроде по возрасту не подходит. Если бы указали полностью ФИО и откуда чел приехал, можно было бы погуглить.

Цитата:
Начальник:
не лохотрон нет обманутых граждан,


А вы в этом точно уверены? Какие ваши доказательства...Вот меня одолевают смутные сомнения...

Цитата:
Начальник:
одно то что он здесь живет и тратит свои деньги здесь уже хорошо


Ну может это временно - просто гавань не нашел...или деньги не успел полностью "оформить"...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 109, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 109
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS