Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...

Отправлено: - 16:44

— Английский существенно помогает в работе и общении, — считает бизнесмен Кришна Сингх, учившийся в 1979—1984 гг. в СССР. — Я не люблю англичан, но это глупо отрицать. Конечно, дел тут британцы за два века изрядно наворотили, они разграбили нашу страну, довели её до нищеты. Но сразу после независимости хватило ума не отказаться от английского. Пусть на нём разговаривали людоед Черчилль и убийца мирных демонстрантов Реджинальд Дайер, но на английском же поёт моя любимая группа «Битлз», и публиковался мастер триллера Фредерик Форсайт. Знаешь, я откровенно ржу над попытками извести русский язык в отдельных государствах экс-СССР. Местные политики идиоты. Отказаться от русского — значит просто убить самого себя. Ты лишаешь своих граждан великой русской культуры, поэзии, кино, поездок в другие страны. На каком языке грузин будет общаться в Армении, литовец в Латвии, а таджик в Узбекистане? Я изрядно поездил по СССР и видел, сколько русские построили в национальных республиках заводов и фабрик, школ, больниц, как они помогали населению, развивали образование, литературу, искусство. Англичане и на грамм нам не помогли. И даже при всей ненависти к британцам английский язык остался в Индии. Убирая русский язык из школ, националисты в экс-СССР наказывают своих же детей....Самое забавное, что английский в Индии считается «языком белых», то есть, подразумевается — на нём говорят все европейцы. Но когда обращаются к русским, французам, испанцам, и те отвечают на своём, индийцы прямо-таки страшно теряются. Английскому языку в Индии не помешало ни тяжёлое колониальное наследие, ни 76 лет независимости: он лишь стал распространённее во всех сферах жизни. Я уверен, что попытки вытеснить русский язык и культуру у отдельных наших соседей ни к чему хорошему не приведут. Правда, чтобы понять очевидное, нужно хоть немного ума. У индийцев он есть, а вот кое-где из бывших республик СССР с ним имеются проблемы.