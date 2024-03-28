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≡ Чистота – залог здоровья: выбираем мойку высокого давления
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48860
Чистота – залог здоровья: выбираем мойку высокого давления
Отправлено: 28.03.24 - 16:02
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Мойка высокого давления – это универсальный инструмент, незаменимый при чистке автомобиля, садового инвентаря и практически любых поверхностей. Рассмотрим более подробно самые надежные и инновационные электрические мойки, отлично зарекомендовавшие себя на российском рынке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6085
Re: Чистота – залог здоровья: выбираем мойку высокого давления
Отправлено: 28.03.24 - 16:02
#1
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Не знаю как эти мойки, но лучше Кирхера - как бы и нету.
За 300 000 тенге смывает всё и даже трактора с агрегатами мою, после борозды. Такой мощный напор.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20447
Чистота – залог здоровья: выбираем мойку высокого давления
Отправлено: 28.03.24 - 16:07
#2
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Цитата:
ACROS:
смывает всё и даже трактора с агрегатами мою, после борозды. Такой мощный напор.


А воду с водоёма?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6085
Re: Чистота – залог здоровья: выбираем мойку высокого давления
Отправлено: 28.03.24 - 16:27
#3
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Цитата:
alex_60:
с водоёма?


С котлована завозим: - пресная вода, от соринок и всякой грязи установлены от бака до самой мойки 3 фильтра - всё таки дорогая вещь.
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