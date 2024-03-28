Re: Чистота – залог здоровья: выбираем мойку высокого давления

Отправлено: - 16:02

Не знаю как эти мойки, но лучше Кирхера - как бы и нету.

За 300 000 тенге смывает всё и даже трактора с агрегатами мою, после борозды. Такой мощный напор.