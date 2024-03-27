Отправлено: - 15:40

абике:

Если Игил взяла на себя ответственность зв содеянное, то она не остановится ни перед чем, а тем более, что Игил видела пытки таджиков, устроенные ФСБ! Видимо Путин Игил насолил по полной.

абике:

Про ОДКБ надо забыть, потому что Китай когда вошли российские и белорусские спецподразделения, обиделся!

Цитата:Ну это бред. Отрезанное ухо канешно проблема, но если он нормальный правоверный, его и за одно (оставшееся) ухо затащат в рай... Вы не видели пыток ИГИЛ, где они живьем сжигают, танками давят и т.д. Отрезанное ухо это ниочем. Первым такую практику отрезания мочек ушей, и даже откусывания собственным ртом придумали в американском спецназе. Человек (даже очень сильный и мотивированный) обычно впадает в ступор и начинает "колоться". Потом эти практики начали применять спецы в СССР... Так что не мы первые... В таких делах мы всегда догоняем...Путин не ИГИЛ насолил, а Западу. Я уже по-моему выкладывал признание Ассанжа, кто стоит за созданием ИГИЛ и Аль-Каиды. И хотя они и кажутся автономными, но ниточки за которые их дергают остались на Западе и у Израиля.Цитата:Вы хоть иногда гуглите темы. Кроме белорусов, еще были армяне и киргизы. И че Китаю обижаться, по договоренности с РФ он не лезет войсками на территорию бывшего Союза... Но если надо будет, то придет...