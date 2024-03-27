Смешно: в январе не смогли с мифическими 20 000 боевиками справиться, пришлось вызывать войска ОДКБ. В Актобе при Архимеде, в 2016 году тоже не смогли справиться с бородачами,и вызывали русское "Альфу". Не думаю что в насквозь КОРРУМПИРОВАННОМ новом Казахстане, нынешние власти, впрочем как и прошлая власть, что то путное могут сделать в плане безопасности граждан, если даже просто проект нового строительного кодекса писали в течение года и якобы за 300 000 000 бюджетных тенге и которого кстати не приняли депутаты отправив на доработку и обещав переписать самим и бесплатно и за один месяц. Интересно: что ещё не продаётся в новом казахстане?
Джина выпустили из бутылки - поздно пробку закрывать. Даже увеличение силовых структур в 4 раза, по сравнению с советским периодом, не делает среду обитания безопасной. Отсутствие светского образования приводит к пещерезации мышления. Дьявол любит неграмотных и религию. Добро не актуально и требует обновления, так как несет уязвимость перед этим миром... Новые патчи зла сделают тебя сильней...
Песня просто под настроение сегодняшнего не солнечного дня 28 марта
Он бы ещё предложил проектировать и строить такие объекты по типу бункеров, способных выдержать удар ядерной бомбы... ... Не людей нужно дрессировать, как им вести себя в таких ситуациях, а всю работу государства необходимо строить так, чтобы подобные случаи в стране в принципе стали невозможны. Называется простым словом профилактика.
Если Игил взяла на себя ответственность зв содеянное, то она не остановится ни перед чем, а тем более, что Игил видела пытки таджиков, устроенные ФСБ! Видимо Путин Игил насолил по полной. Тут в РФ нацпатриоты, начиная с подростков вплоть до пенсионеров вопят, что надо всех нерусских, в т.ч. мусульман ограничить в правах, закрыть мечети по всей стране, ввести визовый режим, бить всех нерусских, неевреев, то ограничения не помогут! МВД, ФСБ начали выгонять из страны всех у кого в паспорте не указано: русский. Нацпатриоты хотят бить нерусских, то есть себя, потому что 50 % считающих себя русскими, по сути по ДНК являются потомками половцев, хазаров, печенегов.На такие призывы нацпатриотов тут уже мусульмане сами отреагируют. На этой волне и Кадыров будет объединять мусульман Кавказа против произвола ФСБ, МВД РФ. Сейчас Китай насторожился и ждет развязки! Ведь не зря спецслужбы США, Англии придумали легенду о готовящихся Игил терактах внутри РФ! Это сделано для того, чтобы развязать гражданскую войну в самой РФ. И у них это получается! Про ОДКБ надо забыть, потому что Китай когда вошли российские и белорусские спецподразделения, обиделся! Что касается профилактики недопущения терактов, то надо физически заставить собственников зрелищных заведений вкладывать деньги в те мероприятия, которые предлагает депутат! А ведь все знаем, что собственники не будут это делать, кивая на Слышащее гос-во.
ACROS: ACROS Смешно: в январе не смогли с мифическими 20 000 боевиками справиться, пришлось вызывать войска ОДКБ. В Актобе при Архимеде, в 2016 году тоже не смогли справиться с бородачами,и вызывали русское "Альфу".
А кое где какая то якобы вторая армия мира топчется третий год на одном месте неся сумасшедшие потери в живой силе и технике....
abaika95: В итоге войска ОДКБ ни в одном бою замечены не были А бились с вахабами наши армейцы и силы КНБ
Силы ОДКБ для того и вошли в Алматы, и заняли ключевые объекты, чтобы освободить от охранных функций армейцев, МВД и КНБ для их прямого использования по назначению. Ну и для того, чтобы показать внешним игрокам, что если надо, то и силы ОДКБ впрягутся.
Цитата:
abaika95: Первый раз это слышу Есть данные на факт?
Там ваще позорно было. Если бы один офицер не проявил смелость, и не применил табельное оружие, то часть (целую воинскую часть со всем штатным вооружением и техникой) захватила бы кучка (около 10 человек) ваххабитов вооруженная охотничьими ружьями (3-4 ружья на весь сброд). Потом офицера задвинули, когда весь кипиш подавили (про Альфу ничего не слышал, может что-то и было, но не слышал) и какбэ само руководство молодцы. пысы: заметил одну деталь...сейчас начали подчищать интернет...хочешь погуглить вещи которые были выложены раньше...а ни.ренаська - уже зачистили...
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