Re: 4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на...

Отправлено: - 15:31

Раздача денег дармоедам, которые могут работать в любых сферах, это деньги на ветер! В этом гос-ве никто руками и головой работать не может и не будет, за исключением 10 человек! В стране только взяточники во всех сферах деятельности, мошенники в медицине, образовании, коррупционеры, воры! То есть грабят страну, не желая работать, живя праздным времяпровождением, надеясь на жалостливого дядьку, который даст деньги с бюджета! Все привыкли жить на халяву: дайте дешевые авто, кредиты под 3%, бесплатную квартиру, не берите налоги, дайте денег на открытие бизнеса, особенно кандасам! 1 500 000 тенге нужно было давать под 3%, когда был 2001 год, а не сейчас, когда 1 500 000 тенге равно 3326 долларов США при высокой инфляции. Видно, что гос-во силится показать, что помогает социально уязвимым слоям, зная, что это сизифов труд! Давая на халяву деньги, не заставишь никого работать! Все деньги уйдут в желудок и все! На эти деньги можно купить овощи подешевле и продавать подороже и все дела! Доход составит 500 000 тенге, который уйдет на аренду, энергоносители, перевозку и тому подобное! Зато гос-во отчитается, что 4500 человек обеспечили деньгами, и тут же констатируют, что не все проели деньги!