4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на бизнес-цели
Отправлено: 28.03.24 - 11:08
8 апреля отдельным категориям казахстанцев начнут предоставлять по 1,5 млн тенге на реализацию бизнес-идей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Претендовать на такие гранты смогут не все. Читать новость
У меня есть бизнес - идея. На 1.5 покупаем оптом 50 барашек по 30000 т. За год на свободном выпасе увеличивает отару в два раза. И начинаем продавать в розницу по 50000т. Подъем огромный. Пользуйтесь) не, ну а че ещё можно придумать на 1.5 ляма?
"...Гранты будут предоставлять кандасам, внутренним мигрантам и социально-уязвимым категориям населения – инвалидам, членам малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитывающим ребёнка-инвалида и получающим пособие по потере кормильца. ..."
1.5 ляма это ваще ниочём. Открыть очередную антисанитарную чебуречную или шаурмячную в киоске. Там за киоск все бабки и уйдут. Покупать яблоки и продавать отмытыми, в ожидании, когда откинется богатая тетка в Канаде - так себе вариант. Купить кучу тряпок, моющее средство и мыть машины на перекрестках - вряд ли кто подпишется. Единственное что приходит на ум - купить велик (очень подержанную тачку) и заняться доставкой... Какие еще варианты...
mks2703: Мыловарение тож не вариант - нужно отдельное помещение, иначе из подъезда выкинут.
Мыловаренье ваще тема! Можно производство организовать прям в сарае рядом с коровами. Я как то под Москвой грузил хозяйственное мыло. Железный ангар, мигранты, мыло прям на полу раскладывают. Тут же на пол плюют,ногами топчатся. Кстати оно где то в костанае разошлось. Ну правда давно было. Я только фирменное покупаю и вам не советую брать дешёвое. Особенно хозяйственное.
Гранты будут предоставлять кандасам, внутренним мигрантам и социально-уязвимым категориям населения – инвалидам, членам малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитывающим ребёнка-инвалида и получающим пособие по потере кормильца.
Раздача денег дармоедам, которые могут работать в любых сферах, это деньги на ветер! В этом гос-ве никто руками и головой работать не может и не будет, за исключением 10 человек! В стране только взяточники во всех сферах деятельности, мошенники в медицине, образовании, коррупционеры, воры! То есть грабят страну, не желая работать, живя праздным времяпровождением, надеясь на жалостливого дядьку, который даст деньги с бюджета! Все привыкли жить на халяву: дайте дешевые авто, кредиты под 3%, бесплатную квартиру, не берите налоги, дайте денег на открытие бизнеса, особенно кандасам! 1 500 000 тенге нужно было давать под 3%, когда был 2001 год, а не сейчас, когда 1 500 000 тенге равно 3326 долларов США при высокой инфляции. Видно, что гос-во силится показать, что помогает социально уязвимым слоям, зная, что это сизифов труд! Давая на халяву деньги, не заставишь никого работать! Все деньги уйдут в желудок и все! На эти деньги можно купить овощи подешевле и продавать подороже и все дела! Доход составит 500 000 тенге, который уйдет на аренду, энергоносители, перевозку и тому подобное! Зато гос-во отчитается, что 4500 человек обеспечили деньгами, и тут же констатируют, что не все проели деньги!
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