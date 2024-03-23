Отправлено: - 14:08

111:

Они да, звери, думаю это не они должны заниматься пытками.

saba:

Вы предложили за отрезанную голову отвечать такой же и присоединить семью! Попробуйте опровергнуть.

111:

Ты желаешь жить по закону Шариата, или в светском государстве со справедливым правосудием?

Цитата:А если у спецназа там родня пострадала?Какой бы он не был, профи но даже профи не выдержат глядя на террористовКстати момент отрезания уха напомнил открывок из фильма "афганский излом"Моджахеды разбили, колонну и начали головы резать бойцамПодоспел десант и разбил бородачейСержант которого играл Серебряков видя как у одного из пленных руки в крови начал его страшно битьОтставить! Кричит Микеле ПлачидоДа вы что капитан?? У этой падали руки в крови а сам целый,это он с*** ребят наших резал!!Пленных не бить, везём в часть!ЛадноСеребряков берет этого пленного и сажает в джип,а следом ему гранату туда кинулНе бил же? Всё по честномуТак и тутЦитата:А что опровергать?Это действенный метод борьбы с терроризмомЧтобы террорист будущий зналЧто он погибнет но следом погибнут и его родственникиОни же фанатики трусы редкостныеВот ему свою жизнь ради бога не страшно положить,он живёт ради негоА маму с папой страшно потерять? Чеж ты если считаешь что ты живёшь по правильной трактовке ислама не взрываешь в первую очередь маму с папой,жену и детей тогда,они же отступники? Они же враги получается твоей вере?))Тут фанатики помалкивают лицемерноНу так надо сделать чтобы террорист знал что за его действия ответят родственникиСын за отца не отвечает а отец за сына вполнеРолики щас крутят где мама с папой одного из задержанных ноют на камеру,что их сыночка тихий всегда был и мухи не обижалА вы где были когда ваш сыночка бороду до пупа отрастил,стал салафитом и начал дружить с террористами? Вы где были? Вы получается его так воспитали? Ну так сидеть вам рядом с ним надо тогдаПо мне это действенноТут же родители бородатых побегут им бороды брить прям тут жеЦитата:Закон шариата это когда пленному на войне отрезают головуА справедливое правосудиеЭтоЗадержать преступникаДопроситьИ предать судуКто-то из тех пойманных таджиков не доехал до суда что-ли? Ну разбили им лица и что? При задержании ОМОН иногда и руки ломает