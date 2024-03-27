Отправлено: - 15:23

abaika95:

В итоге войска ОДКБ ни в одном бою замечены не были А бились с вахабами наши армейцы и силы КНБ

abaika95:

Первый раз это слышу Есть данные на факт?

Цитата:Силы ОДКБ для того и вошли в Алматы, и заняли ключевые объекты, чтобы освободить от охранных функций армейцев, МВД и КНБ для их прямого использования по назначению. Ну и для того, чтобы показать внешним игрокам, что если надо, то и силы ОДКБ впрягутся.Цитата:Там ваще позорно было. Если бы один офицер не проявил смелость, и не применил табельное оружие, то часть (целую воинскую часть со всем штатным вооружением и техникой) захватила бы кучка (около 10 человек) ваххабитов вооруженная охотничьими ружьями (3-4 ружья на весь сброд). Потом офицера задвинули, когда весь кипиш подавили (про Альфу ничего не слышал, может что-то и было, но не слышал) и какбэ само руководство молодцы.пысы: заметил одну деталь...сейчас начали подчищать интернет...хочешь погуглить вещи которые были выложены раньше...а ни.ренаська - уже зачистили...