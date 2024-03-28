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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 00:31
Цитата:
и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?
правильно...
конечно без всех этих спектаклей. как-то эти действа сами по себе слишком по-человечески эмоциональны. как по мне когда дело делается спокойно. методично и вообще без каких либо эмоций, это во сто крат страшнее. но это чисто мои личные предположения, не основывающиеся ни на научных статьях, ни на захудалом анализе фактов.
maxsaf:
Это просто дичайшие, варварские методы.
Это просто дичайшие, варварские методы.
и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?
правильно...
конечно без всех этих спектаклей. как-то эти действа сами по себе слишком по-человечески эмоциональны. как по мне когда дело делается спокойно. методично и вообще без каких либо эмоций, это во сто крат страшнее. но это чисто мои личные предположения, не основывающиеся ни на научных статьях, ни на захудалом анализе фактов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 01:43
Цитата:
Для начала сделать среднее образование обязательным, а лучше принудительным. И желательно с упором на углубленное изучение предметов, делающих чудеса - объяснимыми, а религию - ненужной. Человека с таким багажом будет гораздо сложнее затащить в религию, или склонить до радикализма.
Карачун:
и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?
и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?
Для начала сделать среднее образование обязательным, а лучше принудительным. И желательно с упором на углубленное изучение предметов, делающих чудеса - объяснимыми, а религию - ненужной. Человека с таким багажом будет гораздо сложнее затащить в религию, или склонить до радикализма.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 06:51
Цитата:
ну как вот так-то, получается?! издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием? под замок и совсем из школы не выпускать?
если так, то абайка тот же гуманист выходит.
и у тех же бармалеев крокусовских наверняка среднее образование имеется, а у конечных бенефициаров этой организации верхних образований по парочке, не духовных.
maxsaf:
а лучше принудительным.
а лучше принудительным.
ну как вот так-то, получается?! издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием? под замок и совсем из школы не выпускать?
если так, то абайка тот же гуманист выходит.
и у тех же бармалеев крокусовских наверняка среднее образование имеется, а у конечных бенефициаров этой организации верхних образований по парочке, не духовных.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 08:03
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6082
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 08:11
Цитата:
Не спорю: москвичи и жигули против тойоты и мерседесев.
Для уровня совхоза этого станка хватало с головой.
Да и материально-техническое состояние рем.базы совхозов в то время оставляло желать лучшего.
Совхозное МТМ - это для поддержание рабочего состояния и текущего ремонта.
Для капитальных ремонтов с/х техники в то время была система "Госкомсельхозтехники" - куда в обменный фонд сдавали все узлы и механизмы, и сами агрегаты и трактора. Там база была мощнее и получше.
Карачун:
выигрывают в плане функционала
выигрывают в плане функционала
Не спорю: москвичи и жигули против тойоты и мерседесев.
Для уровня совхоза этого станка хватало с головой.
Да и материально-техническое состояние рем.базы совхозов в то время оставляло желать лучшего.
Совхозное МТМ - это для поддержание рабочего состояния и текущего ремонта.
Для капитальных ремонтов с/х техники в то время была система "Госкомсельхозтехники" - куда в обменный фонд сдавали все узлы и механизмы, и сами агрегаты и трактора. Там база была мощнее и получше.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6082
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 08:29
Цитата:
Ну если назначили исполнителями - таджиков-гастарбайтеров за 500 000 деревянных рублей, то организаторы - это аксакалы с их горных кишлаков.
[Исправлено: ACROS, 28.03.2024 - 09:31]
Vit:
Все таки нашли организаторов. (ну а че в каждой шутке есть доля правды)
Все таки нашли организаторов. (ну а че в каждой шутке есть доля правды)
Ну если назначили исполнителями - таджиков-гастарбайтеров за 500 000 деревянных рублей, то организаторы - это аксакалы с их горных кишлаков.
[Исправлено: ACROS, 28.03.2024 - 09:31]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 09:26
Цитата:
Карачун:ну мало ли, что они не желают. Где-то же люди не желают в армии два года служить, но закон обязывает, и ниче, идут и служат.
издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 09:27
Цитата:
В спец школах обучать. Вы в какой учились?
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 10:28]
Карачун:
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием?
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием?
В спец школах обучать. Вы в какой учились?
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 10:28]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 09:32
Цитата:
А почему бы и да? Щас ИИ достаточно уже развит, чтобы с высокой долей вероятности на основе данных об успеваемости, поведении и окружении индивида предсказывал вероятность совершения преступления. Ну и установить порог, ниже которого - тупо не выпускать. Все равно же вернётся под замок, только хуже сделает.
Карачун:
под замок и совсем из школы не выпускать?
под замок и совсем из школы не выпускать?
А почему бы и да? Щас ИИ достаточно уже развит, чтобы с высокой долей вероятности на основе данных об успеваемости, поведении и окружении индивида предсказывал вероятность совершения преступления. Ну и установить порог, ниже которого - тупо не выпускать. Все равно же вернётся под замок, только хуже сделает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15438
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 12:28
Цитата:
Даже Румыния??
Цитата:
Вот я вам и предлагаю
Думайте прежде чем приводить примеры
Причем тут гос террор в отношении своих граждан
И ответные меры спецслужб по контреррору внешнему? Вы чё все в одну кучу гребе?)
Цитата:
Какое таджикское поселение?
Таджики кто в России? Коренной народ?
Нет пришлые мигранты трудовые
Какого фига они туда персиляются и начинают права качать? Должен быть контроль
Едешь в Россию работать, работай без проблем
Нафиг ты свою семью и стариков тащишь требуя себе гражданство?
Другой момент что российская система коррумпированная донельзя
Им наркобабки занесли а те и рады всему кишлаку у границ Афганистана дать зелёный свет)
Должен быть строгий контроль теперь
Цитата:
Да нужна мне ваша рука))
Я больше по ушам теперь))
Цитата:
Показали и что произошло?
Таджиков бить начали?
Нет те сами ломанулись в аэропорты
А чего боятся то? В России ничего не происходит даже после кадров с отрезанием головы
Я считаю бежишь значит боишься чего то значит есть грешок за тобой
Была в первый же час опубликована ориентировка на теров
Таджик живущий в Саратове увидел себя в ней
Сам пришел в ГУВД сказал что полиция ошиблась
Его никто не задержал и спокойно отпустил домой
При этом родня террористов живущая в Душанбе как пишут была увезена неизвестными куда-то
Кто эти неизвестные и что будет с этой родней?
Цитата:
Остальные головорезы какие?
В Крокусе кроме таджиков ещё кто-то головы резал,кто? Покажи
Или ты намекаешь на фсбшнков которые под видом таджиков провернули операцию? Нууу тут без комментариев тогда)
Цитата:
Нацизм это гос идеология превосходства одной нации над другой
В паблики таджикские зайди ради интереса раз ты их так любишь почитай их посты для ржаки))
Процитирую самый популярный
Какой бы не был тюрок храбрый и сильный он должен склонить голову перед точиком так как точики это потомки персидских царей!
А? Нацизм?))
Напоминаю во время гражданской войны в Таджикистане первых вырезали русских,потом кыргызов и узбеков в селениях так как они тюрки которых таджики ненавидят
Вот такая вот арифметика)
saba:
Сказки, весь мир против Вас
Сказки, весь мир против Вас
Даже Румыния??
Цитата:
saba:
Скажем так свежий пример. Сталин чего добился террором, второй пример Гитлер чего добился своим террором. Я повторяю иногда думать прежде чем говорить
Скажем так свежий пример. Сталин чего добился террором, второй пример Гитлер чего добился своим террором. Я повторяю иногда думать прежде чем говорить
Вот я вам и предлагаю
Думайте прежде чем приводить примеры
Причем тут гос террор в отношении своих граждан
И ответные меры спецслужб по контреррору внешнему? Вы чё все в одну кучу гребе?)
Цитата:
saba:
офигеть таджикское поселение и как апофеоз Абайка с говорящей отрезанной головой!
офигеть таджикское поселение и как апофеоз Абайка с говорящей отрезанной головой!
Какое таджикское поселение?
Таджики кто в России? Коренной народ?
Нет пришлые мигранты трудовые
Какого фига они туда персиляются и начинают права качать? Должен быть контроль
Едешь в Россию работать, работай без проблем
Нафиг ты свою семью и стариков тащишь требуя себе гражданство?
Другой момент что российская система коррумпированная донельзя
Им наркобабки занесли а те и рады всему кишлаку у границ Афганистана дать зелёный свет)
Должен быть строгий контроль теперь
Цитата:
saba:
Вашей холодной головой был обеспечен любой нацизм от Холокоста до наших дней. При встрече руки я Вам точно не подам!
Вашей холодной головой был обеспечен любой нацизм от Холокоста до наших дней. При встрече руки я Вам точно не подам!
Да нужна мне ваша рука))
Я больше по ушам теперь))
Цитата:
111:
не сторонник, чтобы это показывать патриотическому зверью
не сторонник, чтобы это показывать патриотическому зверью
Показали и что произошло?
Таджиков бить начали?
Нет те сами ломанулись в аэропорты
А чего боятся то? В России ничего не происходит даже после кадров с отрезанием головы
Я считаю бежишь значит боишься чего то значит есть грешок за тобой
Была в первый же час опубликована ориентировка на теров
Таджик живущий в Саратове увидел себя в ней
Сам пришел в ГУВД сказал что полиция ошиблась
Его никто не задержал и спокойно отпустил домой
При этом родня террористов живущая в Душанбе как пишут была увезена неизвестными куда-то
Кто эти неизвестные и что будет с этой родней?
Цитата:
maxsaf:
Абайка же осуждает только таджиков, остальные головорезы его устраивают
Абайка же осуждает только таджиков, остальные головорезы его устраивают
Остальные головорезы какие?
В Крокусе кроме таджиков ещё кто-то головы резал,кто? Покажи
Или ты намекаешь на фсбшнков которые под видом таджиков провернули операцию? Нууу тут без комментариев тогда)
Цитата:
maxsaf:
И если это не нацизм, то что тогда нацизм?
И если это не нацизм, то что тогда нацизм?
Нацизм это гос идеология превосходства одной нации над другой
В паблики таджикские зайди ради интереса раз ты их так любишь почитай их посты для ржаки))
Процитирую самый популярный
Какой бы не был тюрок храбрый и сильный он должен склонить голову перед точиком так как точики это потомки персидских царей!
А? Нацизм?))
Напоминаю во время гражданской войны в Таджикистане первых вырезали русских,потом кыргызов и узбеков в селениях так как они тюрки которых таджики ненавидят
Вот такая вот арифметика)
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