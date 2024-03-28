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≡ 4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на бизнес-цели
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48858
4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на бизнес-цели
Отправлено: 28.03.24 - 11:08
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8 апреля отдельным категориям казахстанцев начнут предоставлять по 1,5 млн тенге на реализацию бизнес-идей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Претендовать на такие гранты смогут не все.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14354
Re: 4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на...
Отправлено: 28.03.24 - 11:08
#1
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Цитата:
Гранты будут предоставлять кандасам

У меня есть бизнес - идея.
На 1.5 покупаем оптом 50 барашек по 30000 т. За год на свободном выпасе увеличивает отару в два раза. И начинаем продавать в розницу по 50000т. Подъем огромный. Пользуйтесь) не, ну а че ещё можно придумать на 1.5 ляма?
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
236
Re: 4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на...
Отправлено: 28.03.24 - 11:25
#2
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"...Гранты будут предоставлять кандасам, внутренним мигрантам и социально-уязвимым категориям населения – инвалидам, членам малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитывающим ребёнка-инвалида и получающим пособие по потере кормильца. ..."

1.5 ляма это ваще ниочём.
Открыть очередную антисанитарную чебуречную или шаурмячную в киоске. Там за киоск все бабки и уйдут.
Покупать яблоки и продавать отмытыми, в ожидании, когда откинется богатая тетка в Канаде - так себе вариант.
Купить кучу тряпок, моющее средство и мыть машины на перекрестках - вряд ли кто подпишется.
Единственное что приходит на ум - купить велик (очень подержанную тачку) и заняться доставкой...
Какие еще варианты...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
236
Re: 4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на...
Отправлено: 28.03.24 - 11:29
#3
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Да забыл - шитье корпешек и другое народное творчество, вряд ли отобьет 1.5 ляма.
Мыловарение тож не вариант - нужно отдельное помещение, иначе из подъезда выкинут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14354
4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на бизнес-цели
Отправлено: 28.03.24 - 11:52
#4
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Цитата:
mks2703: Мыловарение тож не вариант - нужно отдельное помещение, иначе из подъезда выкинут.
Мыловаренье ваще тема! Можно производство организовать прям в сарае рядом с коровами. Я как то под Москвой грузил хозяйственное мыло. Железный ангар, мигранты, мыло прям на полу раскладывают. Тут же на пол плюют,ногами топчатся. Кстати оно где то в костанае разошлось. Ну правда давно было. Я только фирменное покупаю и вам не советую брать дешёвое. Особенно хозяйственное.
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