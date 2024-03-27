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≡ Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48858
Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
Отправлено: 27.03.24 - 23:59
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Депутат Мажилиса Айдос Сарым призвал усилить контроль за безопасностью в концертных залах Казахстана после теракта в российском "Крокус сити холле".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6082
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 27.03.24 - 23:59
#1
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Смешно: в январе не смогли с мифическими 20 000 боевиками справиться, пришлось вызывать войска ОДКБ. В Актобе при Архимеде, в 2016 году тоже не смогли справиться с бородачами,и вызывали русское "Альфу".
Не думаю что в насквозь КОРРУМПИРОВАННОМ новом Казахстане, нынешние власти, впрочем как и прошлая власть, что то путное могут сделать в плане безопасности граждан, если даже просто проект нового строительного кодекса писали в течение года и якобы за 300 000 000 бюджетных тенге и которого кстати не приняли депутаты отправив на доработку и обещав переписать самим и бесплатно и за один месяц.
Интересно: что ещё не продаётся в новом казахстане?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
236
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 28.03.24 - 10:36
#2
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Джина выпустили из бутылки - поздно пробку закрывать. Даже увеличение силовых структур в 4 раза, по сравнению с советским периодом, не делает среду обитания безопасной. Отсутствие светского образования приводит к пещерезации мышления. Дьявол любит неграмотных и религию. Добро не актуально и требует обновления, так как несет уязвимость перед этим миром... Новые патчи зла сделают тебя сильней...




Песня просто под настроение сегодняшнего не солнечного дня 28 марта
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1212
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 28.03.24 - 11:38
#3
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Он бы ещё предложил проектировать и строить такие объекты по типу бункеров, способных выдержать удар ядерной бомбы...
...
Не людей нужно дрессировать, как им вести себя в таких ситуациях, а всю работу государства необходимо строить так, чтобы подобные случаи в стране в принципе стали невозможны.
Называется простым словом профилактика.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15438
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 28.03.24 - 12:35
#4
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Цитата:
ACROS: Смешно: в январе не смогли с мифическими 20 000 боевиками справиться, пришлось вызывать войска ОДКБ.
В итоге войска ОДКБ ни в одном бою замечены не были А бились с вахабами наши армейцы и силы КНБ

Цитата:
ACROS: при Архимеде, в 2016 году тоже не смогли
Первый раз это слышу Есть данные на факт?
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