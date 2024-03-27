Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...

Отправлено: - 23:59

Смешно: в январе не смогли с мифическими 20 000 боевиками справиться, пришлось вызывать войска ОДКБ. В Актобе при Архимеде, в 2016 году тоже не смогли справиться с бородачами,и вызывали русское "Альфу".

Не думаю что в насквозь КОРРУМПИРОВАННОМ новом Казахстане, нынешние власти, впрочем как и прошлая власть, что то путное могут сделать в плане безопасности граждан, если даже просто проект нового строительного кодекса писали в течение года и якобы за 300 000 000 бюджетных тенге и которого кстати не приняли депутаты отправив на доработку и обещав переписать самим и бесплатно и за один месяц.

Интересно: что ещё не продаётся в новом казахстане?