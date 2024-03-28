Re: 4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на...

Отправлено: - 11:25

"...Гранты будут предоставлять кандасам, внутренним мигрантам и социально-уязвимым категориям населения – инвалидам, членам малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитывающим ребёнка-инвалида и получающим пособие по потере кормильца. ..."



1.5 ляма это ваще ниочём.

Открыть очередную антисанитарную чебуречную или шаурмячную в киоске. Там за киоск все бабки и уйдут.

Покупать яблоки и продавать отмытыми, в ожидании, когда откинется богатая тетка в Канаде - так себе вариант.

Купить кучу тряпок, моющее средство и мыть машины на перекрестках - вряд ли кто подпишется.

Единственное что приходит на ум - купить велик (очень подержанную тачку) и заняться доставкой...

Какие еще варианты...