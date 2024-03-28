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4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на бизнес-цели
4500 казахстанцев смогут получить по 1,5 млн тенге на бизнес-цели
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