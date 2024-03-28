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Больше 150 человек спасли этой ночью из затопленных сел близ Аркалыка
Больше 150 человек спасли этой ночью из затопленных сел близ Аркалыка
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