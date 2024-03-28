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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 00:31
Цитата:
и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?
правильно...
конечно без всех этих спектаклей. как-то эти действа сами по себе слишком по-человечески эмоциональны. как по мне когда дело делается спокойно. методично и вообще без каких либо эмоций, это во сто крат страшнее. но это чисто мои личные предположения, не основывающиеся ни на научных статьях, ни на захудалом анализе фактов.
maxsaf:
Это просто дичайшие, варварские методы.
Это просто дичайшие, варварские методы.
и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?
правильно...
конечно без всех этих спектаклей. как-то эти действа сами по себе слишком по-человечески эмоциональны. как по мне когда дело делается спокойно. методично и вообще без каких либо эмоций, это во сто крат страшнее. но это чисто мои личные предположения, не основывающиеся ни на научных статьях, ни на захудалом анализе фактов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 01:43
Цитата:
Для начала сделать среднее образование обязательным, а лучше принудительным. И желательно с упором на углубленное изучение предметов, делающих чудеса - объяснимыми, а религию - ненужной. Человека с таким багажом будет гораздо сложнее затащить в религию, или склонить до радикализма.
Карачун:
и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?
и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?
Для начала сделать среднее образование обязательным, а лучше принудительным. И желательно с упором на углубленное изучение предметов, делающих чудеса - объяснимыми, а религию - ненужной. Человека с таким багажом будет гораздо сложнее затащить в религию, или склонить до радикализма.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 06:51
Цитата:
ну как вот так-то, получается?! издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием? под замок и совсем из школы не выпускать?
если так, то абайка тот же гуманист выходит.
и у тех же бармалеев крокусовских наверняка среднее образование имеется, а у конечных бенефициаров этой организации верхних образований по парочке, не духовных.
maxsaf:
а лучше принудительным.
а лучше принудительным.
ну как вот так-то, получается?! издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием? под замок и совсем из школы не выпускать?
если так, то абайка тот же гуманист выходит.
и у тех же бармалеев крокусовских наверняка среднее образование имеется, а у конечных бенефициаров этой организации верхних образований по парочке, не духовных.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 08:03
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6080
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 08:11
Цитата:
Не спорю: москвичи и жигули против тойоты и мерседесев.
Для уровня совхоза этого станка хватало с головой.
Да и материально-техническое состояние рем.базы совхозов в то время оставляло желать лучшего.
Совхозное МТМ - это для поддержание рабочего состояния и текущего ремонта.
Для капитальных ремонтов с/х техники в то время была система "Госкомсельхозтехники" - куда в обменный фонд сдавали все узлы и механизмы, и сами агрегаты и трактора. Там база была мощнее и получше.
Карачун:
выигрывают в плане функционала
выигрывают в плане функционала
Не спорю: москвичи и жигули против тойоты и мерседесев.
Для уровня совхоза этого станка хватало с головой.
Да и материально-техническое состояние рем.базы совхозов в то время оставляло желать лучшего.
Совхозное МТМ - это для поддержание рабочего состояния и текущего ремонта.
Для капитальных ремонтов с/х техники в то время была система "Госкомсельхозтехники" - куда в обменный фонд сдавали все узлы и механизмы, и сами агрегаты и трактора. Там база была мощнее и получше.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6080
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 08:29
Цитата:
Ну если назначили исполнителями - таджиков-гастарбайтеров за 500 000 деревянных рублей, то организаторы - это аксакалы с их горных кишлаков.
[Исправлено: ACROS, 28.03.2024 - 09:31]
Vit:
Все таки нашли организаторов. (ну а че в каждой шутке есть доля правды)
Все таки нашли организаторов. (ну а че в каждой шутке есть доля правды)
Ну если назначили исполнителями - таджиков-гастарбайтеров за 500 000 деревянных рублей, то организаторы - это аксакалы с их горных кишлаков.
[Исправлено: ACROS, 28.03.2024 - 09:31]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 09:26
Цитата:
Карачун:ну мало ли, что они не желают. Где-то же люди не желают в армии два года служить, но закон обязывает, и ниче, идут и служат.
издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 09:27
Цитата:
В спец школах обучать. Вы в какой учились?
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 10:28]
Карачун:
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием?
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием?
В спец школах обучать. Вы в какой учились?
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 10:28]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 09:32
Цитата:
А почему бы и да? Щас ИИ достаточно уже развит, чтобы с высокой долей вероятности на основе данных об успеваемости, поведении и окружении индивида предсказывал вероятность совершения преступления. Ну и установить порог, ниже которого - тупо не выпускать. Все равно же вернётся под замок, только хуже сделает.
Карачун:
под замок и совсем из школы не выпускать?
под замок и совсем из школы не выпускать?
А почему бы и да? Щас ИИ достаточно уже развит, чтобы с высокой долей вероятности на основе данных об успеваемости, поведении и окружении индивида предсказывал вероятность совершения преступления. Ну и установить порог, ниже которого - тупо не выпускать. Все равно же вернётся под замок, только хуже сделает.
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