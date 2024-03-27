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ACROS:

Надо ещё раз пресловутый смотр готовности к паводкам провести, выслушать рапорты, сделать умное лицо и всё будет нормально. Это только внутрипоселковый снег тает, а ещё впереди большая вода с полей.

Цитата:.........что толку проводить эти смотры,если средства не выделяются,техника люди, не мне вам это рассказывать как это всё делается,овраги протоки заблаговременно освобождаются....деревню сгубили вот и тонем,при триклятых коммуняках у каждого директора был участок за который он отвечал по мере своих сил,если обстановка усложнялась район,область,сегодня что получается всё раздолбали а новую службу организовать не могут или ума не хватает ....незнаю дурдом ,что далеко ходить мы в ПЧСТРе тоним.