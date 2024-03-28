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Карачун:

и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?

Цитата:Для начала сделать среднее образование обязательным, а лучше принудительным. И желательно с упором на углубленное изучение предметов, делающих чудеса - объяснимыми, а религию - ненужной. Человека с таким багажом будет гораздо сложнее затащить в религию, или склонить до радикализма.