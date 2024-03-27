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≡ Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48856
Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
Отправлено: 27.03.24 - 23:59
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Депутат Мажилиса Айдос Сарым призвал усилить контроль за безопасностью в концертных залах Казахстана после теракта в российском "Крокус сити холле".
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6076
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 27.03.24 - 23:59
#1
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Смешно: в январе не смогли с мифическими 20 000 боевиками справиться, пришлось вызывать войска ОДКБ. В Актобе при Архимеде, в 2016 году тоже не смогли справиться с бородачами,и вызывали русское "Альфу".
Не думаю что в насквозь КОРРУМПИРОВАННОМ новом Казахстане, нынешние власти, впрочем как и прошлая власть, что то путное могут сделать в плане безопасности граждан, если даже просто проект нового строительного кодекса писали в течение года и якобы за 300 000 000 бюджетных тенге и которого кстати не приняли депутаты отправив на доработку и обещав переписать самим и бесплатно и за один месяц.
Интересно: что ещё не продаётся в новом казахстане?
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