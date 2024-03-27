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≡ Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48856
Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками в Костанайской области
Отправлено: 27.03.24 - 23:45
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Об этом только сообщил пресс-секретарь главы региона Кумара АКСАКАЛОВА. По его словам, аким держит ситуация с паводками в южных регионах под личным контролем. Сегодня он лично встретился с пострадавшими в Аркалыке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6076
Re: Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками...
Отправлено: 27.03.24 - 23:45
#1
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Надо ещё раз пресловутый смотр готовности к паводкам провести, выслушать рапорты, сделать умное лицо и всё будет нормально.
Это только внутрипоселковый снег тает, а ещё впереди большая вода с полей.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1036
Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками в Костанайской области
Отправлено: 28.03.24 - 00:02
#2
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