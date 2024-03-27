Отправлено: - 22:39

mks2703:

До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол

Цитата:Думаю...что есть еще одна версияОни (бастыки) просто не знали, что в области уже есть станция Тобол...не какое-то там Шиили в Тургае...а крупный поселок с ж/д развязкой во все стороны...О чем это говорит, о том, что бастыки не передвигаются по железной дороге в страшных вагонах 43 маршрута.Или вполне возможно этих бастыков к нам закидывают с другой планеты, поэтому для них лунные пейзажи Тобыла и др. населенных пунктов - родной ландшафт, и они (пришельцы) искренне не понимают наших переживаний по этому поводу...