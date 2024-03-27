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О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48854
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 19:24
Прошу организовать ремонт дорожного покрытия на участке улицы 40 лет Октября, начиная от улицы Тауелсыздык и до перекрестка с улицей Механизаторов. На указанном участке дороги отсутствует твердое покрытие, ширина ям достигает двух метров, а глубина их составляет 15-20 см.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6800
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 19:24
Сегодня проехал по всем улицам рудного, практически всем направлениям требуется ямочный ремонт. Кое-где эти места заложили брусчаткой,но это не спасает. Я вот подумал, неужели с бюджета оплатят эти работы, я по памяти могу рассказать где какие работы на гарантийном сроке. Топоркова в один год вскрывали и вывозили метровый слой и закладывали крупной щебенкой и что-то похожее на цемент. Но одни и теже места и каждый год разрушаются. Может из заграницы приг ласить , что-то наши строители не внушают доверия
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1941
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 19:37
что-то наши строители не внушают доверия///А им наше доверие и не нужно. Им доверяют те, кто ежегодно выделяет немалые суммы на одни и те же дырки.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 233
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:21
До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:31
Цитата:
Искоренение русскоязычных названий, не самое удачное в данном случае. Других причин нет.
mks2703:
До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол
До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол
Искоренение русскоязычных названий, не самое удачное в данном случае. Других причин нет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14350
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:32
Цитата:
mks2703: До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции ТоболНе важно. Придут новые аксакалы и ещё раз переименуют. Главное что б враг запутался и не смог на карте найти нужный город. Уже сегодня приходится пользоваться двумя, тремя навигаторами что б найти нужную улицу в г. Астана.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6074
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:45
Цитата:
Раньше надо было спрашивать: - У Архимеда и "инициативной" группы.
mks2703:
почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобо
почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобо
Раньше надо было спрашивать: - У Архимеда и "инициативной" группы.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26189
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:48
Цитата:
Спрашивали. Ответа - небыло...
ACROS:
Раньше надо было спрашивать: - У
Раньше надо было спрашивать: - У
Спрашивали. Ответа - небыло...
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:49
Цитата:
Смешная версия
Vit:
Главное что б враг запутался и не смог на карте найти нужный город.
Главное что б враг запутался и не смог на карте найти нужный город.
Смешная версия
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 233
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 22:39
Цитата:
Думаю...что есть еще одна версия
Они (бастыки) просто не знали, что в области уже есть станция Тобол...не какое-то там Шиили в Тургае...а крупный поселок с ж/д развязкой во все стороны...
О чем это говорит, о том, что бастыки не передвигаются по железной дороге в страшных вагонах 43 маршрута.
Или вполне возможно этих бастыков к нам закидывают с другой планеты, поэтому для них лунные пейзажи Тобыла и др. населенных пунктов - родной ландшафт, и они (пришельцы) искренне не понимают наших переживаний по этому поводу...
mks2703:
До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол
До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол
Думаю...что есть еще одна версия
Они (бастыки) просто не знали, что в области уже есть станция Тобол...не какое-то там Шиили в Тургае...а крупный поселок с ж/д развязкой во все стороны...
О чем это говорит, о том, что бастыки не передвигаются по железной дороге в страшных вагонах 43 маршрута.
Или вполне возможно этих бастыков к нам закидывают с другой планеты, поэтому для них лунные пейзажи Тобыла и др. населенных пунктов - родной ландшафт, и они (пришельцы) искренне не понимают наших переживаний по этому поводу...
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