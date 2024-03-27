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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 12:11
Цитата:
анализируй это макс
тебе серое вещество на что дадено?
как террорист мог отслеживать кто придет на концерт за НЕДЕЛЮ до концерта?
ну поразмышляй) Цитата:
теракт в израиле в октябре игил на себя взял? Цитата:
а если заказчиком окажется высокопоставленный офицер фсб?
все правительство можно свергать?)
maxsaf:
Они чё, тебе докладывали каждый шаг? Или глаза закрывали, когда посетители мимо проходили?
Они чё, тебе докладывали каждый шаг? Или глаза закрывали, когда посетители мимо проходили?
анализируй это макс
тебе серое вещество на что дадено?
как террорист мог отслеживать кто придет на концерт за НЕДЕЛЮ до концерта?
ну поразмышляй) Цитата:
maxsaf:
Игил с радостью любой теракт против кафиров на себя возьмёт.
Игил с радостью любой теракт против кафиров на себя возьмёт.
теракт в израиле в октябре игил на себя взял? Цитата:
maxsaf:
Заказчика и будут долбить
Заказчика и будут долбить
а если заказчиком окажется высокопоставленный офицер фсб?
все правительство можно свергать?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 12:14
считаю так
все те кто на форуме уже третий день страдает по побитым террористам и отрезаным ушам
стенается о "бедных работягах которые просто ошиблись"
но при этом никак не сочувствут жертвам
тот пособник терроризма
все те кто на форуме уже третий день страдает по побитым террористам и отрезаным ушам
стенается о "бедных работягах которые просто ошиблись"
но при этом никак не сочувствут жертвам
тот пособник терроризма
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 12:17
Поймал себя на мысли, в первый раз солидарен с Максафом, не во всём и в общем с Абайкой я в других случаях на 80 % не согласен. Объясню почему,холодные выжимки из знаний не означают само Знание, нужно пропустить через себя, проанализировать и выдать на гора своё мнение. Этого нет у Абайки, я иногда теряюсь откуда он берёт сведения, которых нет у меня в голове, вроде и времени нет покопаться в интернете. Молодость видимо опережает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 12:25
Цитата:
тогда как вы можете вообще со мной спорить если у вас нет достаточного количества фактов которые есть у меня?
получается вы анализируете просто воздух который в простонародье называется морализаторство
я старый поэтому я умнее и мудрее
нет
вы сами признаетесь у вас данных нет
а у меня есть
поэтому я даже тупо по количеству данных могу провести анализ и выдать НА ГОРА мнение
а вы нет
все просто
saba:
холодные выжимки из знаний не означают само Знание, нужно пропустить через себя, проанализировать и выдать на гора своё мнение. Этого нет у Абайки, я иногда теряюсь откуда он берёт сведения, которых нет у меня в голове,
холодные выжимки из знаний не означают само Знание, нужно пропустить через себя, проанализировать и выдать на гора своё мнение. Этого нет у Абайки, я иногда теряюсь откуда он берёт сведения, которых нет у меня в голове,
тогда как вы можете вообще со мной спорить если у вас нет достаточного количества фактов которые есть у меня?
получается вы анализируете просто воздух который в простонародье называется морализаторство
я старый поэтому я умнее и мудрее
нет
вы сами признаетесь у вас данных нет
а у меня есть
поэтому я даже тупо по количеству данных могу провести анализ и выдать НА ГОРА мнение
а вы нет
все просто
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 12:27
Цитата:
поймал себя на мысли что вы сейчас оба защищаете таджикистан и терроризм
и клеймите жертв и российскую власть со спецназом
а я наоборот защищаю)
удивительные перипетии чтобы макс разочаровался в путине понадобилось одно отрезанное ухо
saba:
Поймал себя на мысли, в первый раз солидарен с Максафом, не во всём и в общем с Абайкой
Поймал себя на мысли, в первый раз солидарен с Максафом, не во всём и в общем с Абайкой
поймал себя на мысли что вы сейчас оба защищаете таджикистан и терроризм
и клеймите жертв и российскую власть со спецназом
а я наоборот защищаю)
удивительные перипетии чтобы макс разочаровался в путине понадобилось одно отрезанное ухо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 13:22
Цитата:
Ну с отрезанием то и показом его зверям, чтоб те бесновались, перебор.
Это вызовет в ответ только ответную реакцию тех же, кто еще раздумывает, христиане звери или нет.
На их взгляд, христиане звери и пощады им никакой.
Будет бесконечность, как с террором в Израиле.
Будут отправлять только смертников, что еще хуже.
abaika95:
поймал себя на мысли что вы сейчас оба защищаете таджикистан и терроризм
поймал себя на мысли что вы сейчас оба защищаете таджикистан и терроризм
Ну с отрезанием то и показом его зверям, чтоб те бесновались, перебор.
Это вызовет в ответ только ответную реакцию тех же, кто еще раздумывает, христиане звери или нет.
На их взгляд, христиане звери и пощады им никакой.
Будет бесконечность, как с террором в Израиле.
Будут отправлять только смертников, что еще хуже.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 14:36
Цитата:
Может вызовет
А может не вызовет
Может будет ответ а может нет
Израиль разматал сектор газа
Где ответ?
США разматали Ирак и Афганистан
Где ответ? После 9/11 у них чето масштабные теракты прекратились
Сейчас припугнули ухом
Мигранты тут же домой засобиралась
А чего боятся?
Почему мужик который продал Рено террористам и мужик который им хату сдавал оба с длинными бородами, выбритыми усами и с подстрелеными штанишками что указывает на салафизм
Чё это за совпадения такие?
Я повторюсь
Секта салафитов ничего хорошего в себе не несёт
Её необходимо искоренять везде
Пусть у саудитов вон живут
ИГИЛ, Аль Кайда, братья мусульмане и все их ответвления это салафиты они же ваххабиты они же хариджиты тоесть раскольники
Как так получается что в Узбекистане и Таджикистане бородачей на улицах ловят и бороды в участках бреют (борода там только для стариков)
Никабы запрещены
Зато когда они в Россию приезжают тут же начинают права качать? Отдельные мечети в домах
Бородки
Бабы замотаные по городам появились
Ниче не попутали? Россия безолаберно 20 лет относилась к этой проблеме
А у нас после 2016 года начали давить их
Президент вон сам высказывается
Никаб и хиджаб это не наше
Всех с подстрелеными шатнишкам в дкнб целыми днями водят чтобы жизнь медом не казалась
111:
Это вызовет в ответ только ответную реакцию тех же, кто еще раздумывает, христиане звери или нет. На их взгляд, христиане звери и пощады им никакой. Будет бесконечность, как с террором в Израиле.
Это вызовет в ответ только ответную реакцию тех же, кто еще раздумывает, христиане звери или нет. На их взгляд, христиане звери и пощады им никакой. Будет бесконечность, как с террором в Израиле.
Может вызовет
А может не вызовет
Может будет ответ а может нет
Израиль разматал сектор газа
Где ответ?
США разматали Ирак и Афганистан
Где ответ? После 9/11 у них чето масштабные теракты прекратились
Сейчас припугнули ухом
Мигранты тут же домой засобиралась
А чего боятся?
Почему мужик который продал Рено террористам и мужик который им хату сдавал оба с длинными бородами, выбритыми усами и с подстрелеными штанишками что указывает на салафизм
Чё это за совпадения такие?
Я повторюсь
Секта салафитов ничего хорошего в себе не несёт
Её необходимо искоренять везде
Пусть у саудитов вон живут
ИГИЛ, Аль Кайда, братья мусульмане и все их ответвления это салафиты они же ваххабиты они же хариджиты тоесть раскольники
Как так получается что в Узбекистане и Таджикистане бородачей на улицах ловят и бороды в участках бреют (борода там только для стариков)
Никабы запрещены
Зато когда они в Россию приезжают тут же начинают права качать? Отдельные мечети в домах
Бородки
Бабы замотаные по городам появились
Ниче не попутали? Россия безолаберно 20 лет относилась к этой проблеме
А у нас после 2016 года начали давить их
Президент вон сам высказывается
Никаб и хиджаб это не наше
Всех с подстрелеными шатнишкам в дкнб целыми днями водят чтобы жизнь медом не казалась
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 16:05
Цитата:
Ну у нас около мечети постой в пятницу летом, это обязон, с такими штанишками ходить..
И вообще они выше колен не носят шорты.
abaika95:
Всех с подстрелеными шатнишкам в дкнб целыми днями водят чтобы жизнь медом не казалась
Всех с подстрелеными шатнишкам в дкнб целыми днями водят чтобы жизнь медом не казалась
Ну у нас около мечети постой в пятницу летом, это обязон, с такими штанишками ходить..
И вообще они выше колен не носят шорты.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 16:58
Цитата:
Сказки, весь мир против Вас. Скажем так свежий пример. Сталин чего добился террором, второй пример Гитлер чего добился своим террором. Я повторяю иногда думать прежде чем говорить, офигеть таджикское поселение и как апофеоз Абайка с говорящей отрезанной головой!!! Я вот точно против Вас, с Вашей холодной головой был обеспечен любой нацизм от Холокоста до наших дней. При встрече руки я Вам точно не подам!
abaika95:
тогда как вы можете вообще со мной спорить если у вас нет достаточного количества фактов которые есть у меня?
тогда как вы можете вообще со мной спорить если у вас нет достаточного количества фактов которые есть у меня?
Сказки, весь мир против Вас. Скажем так свежий пример. Сталин чего добился террором, второй пример Гитлер чего добился своим террором. Я повторяю иногда думать прежде чем говорить, офигеть таджикское поселение и как апофеоз Абайка с говорящей отрезанной головой!!! Я вот точно против Вас, с Вашей холодной головой был обеспечен любой нацизм от Холокоста до наших дней. При встрече руки я Вам точно не подам!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 17:10
Цитата:
Да ну брось.
Я тоже сторонник этого, если доказано, что это террористы, я не сторонник, чтобы это показывать патриотическому зверью, которое при виде крови звереет еще сильнее.
А так я да, за пытки самые жуткие..
saba:
При встрече руки я Вам точно не подам!
При встрече руки я Вам точно не подам!
Да ну брось.
Я тоже сторонник этого, если доказано, что это террористы, я не сторонник, чтобы это показывать патриотическому зверью, которое при виде крови звереет еще сильнее.
А так я да, за пытки самые жуткие..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 20:21
Цитата:
Из страны с сохой сделал страну с ракетой и атомной бомбой.
Вывел сельское хозяйство в передовые и в промышленности рванули вперёд - догнали Америку.
Был такой токарный станок из 50-х годов ДИП-300. Расшифровывался : "Догнать И Перегнать Америку". Я его ещё застал в 1983 году, будучи зав.МТМ совхоза. Вполне исправно работал:- не конусил, не бил. Вот качество.
saba:
Сталин чего добился террором,
Сталин чего добился террором,
Из страны с сохой сделал страну с ракетой и атомной бомбой.
Вывел сельское хозяйство в передовые и в промышленности рванули вперёд - догнали Америку.
Был такой токарный станок из 50-х годов ДИП-300. Расшифровывался : "Догнать И Перегнать Америку". Я его ещё застал в 1983 году, будучи зав.МТМ совхоза. Вполне исправно работал:- не конусил, не бил. Вот качество.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 21:17
Остался я в одиночестве! всё остальное человечество желает резать головы! Удачи вам!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 21:25
Цитата:
В смысле в одиночестве? Я категорически осуждаю исламистов радикалов в том числе и за их методы. Это просто дичайшие, варварские методы. Абайка же осуждает только таджиков, остальные головорезы его устраивают.
И если это не нацизм, то что тогда нацизм?
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2024 - 22:28]
saba:
Остался я в одиночестве! всё остальное человечество желает резать головы! Удачи вам!
Остался я в одиночестве! всё остальное человечество желает резать головы! Удачи вам!
В смысле в одиночестве? Я категорически осуждаю исламистов радикалов в том числе и за их методы. Это просто дичайшие, варварские методы. Абайка же осуждает только таджиков, остальные головорезы его устраивают.
И если это не нацизм, то что тогда нацизм?
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2024 - 22:28]
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