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«Уже 30 лет такого не было!» - Паводковую ситуацию в Костанайской области прокомментировал начальник ДЧС
«Уже 30 лет такого не было!» - Паводковую ситуацию в Костанайской области прокомментировал начальник ДЧС
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