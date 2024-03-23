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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48854
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37346
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 19:53
#660
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Цитата:
Гога:
никто правды не узнает! --

Вам зачем правда?
Все делается всегда в интересах государства для начала.
А правда может все разрушить, даже ту же вашу любовь к Путину, вы же ведь не хотите этого?
Тогда верьте тому, что и как вам преподносят..
Ту же правду о Гитлере вам никто и никогда не расскажет..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14349
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 20:03
#661
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Цитата:
111:
Хочу что б вы перестали горевать из за уха. Спецназ задерживал Особо ОПАСНЫХ преступников. Пусть спасибо скажут что только ухо отрезали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37346
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 20:07
#662
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Цитата:
Vit:
111: Хочу что б вы перестали горевать из за уха

А кто сказал что кто то горюет из за уха?
Просто поражает то, как некоторые горюют, что режут барана во дворе на шашлык, а когда режут человека , радуются , превращаясь в зверей.
В этом смысл..
При чем тут ухо..

[Исправлено: 111, 27.03.2024 - 21:08]
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