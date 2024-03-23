Отправлено: - 19:53

Гога:

никто правды не узнает! --

Цитата:Вам зачем правда?Все делается всегда в интересах государства для начала.А правда может все разрушить, даже ту же вашу любовь к Путину, вы же ведь не хотите этого?Тогда верьте тому, что и как вам преподносят..Ту же правду о Гитлере вам никто и никогда не расскажет..