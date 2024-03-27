Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл

Отправлено: - 19:24

Сегодня проехал по всем улицам рудного, практически всем направлениям требуется ямочный ремонт. Кое-где эти места заложили брусчаткой,но это не спасает. Я вот подумал, неужели с бюджета оплатят эти работы, я по памяти могу рассказать где какие работы на гарантийном сроке. Топоркова в один год вскрывали и вывозили метровый слой и закладывали крупной щебенкой и что-то похожее на цемент. Но одни и теже места и каждый год разрушаются. Может из заграницы приг ласить , что-то наши строители не внушают доверия