Отправлено: - 12:21

saba:

А так что там звери , что тут звери, один в один по Абайке.

Цитата:вы сейчас спецназ зверьми обозвали? а за что?они детей этих террористов уничтожили? убили 130 таджиков в душанбе?одно ухо отрезали а вою как будто они там их расчленили130 трупов взамен на одно ухоэто чуть ли не христианское смирение получаетсявам умышленно сбивают сейчас прицел в сети те же провокаторыкоторые заостряют внимание на ухе а не на детях которым в голову стрелялиплевать на это ухо вообщедо свадьбы заживета детей не вернешьне убили же их там? не убили и вы считаете это око за око?