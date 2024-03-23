Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48853
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
Читать новость
Читать новость
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 11:52
Цитата:
Вы точно читаете на то что реагируете? Ещё раз нет видео, не до этого, ухо резать надо,надо первым добраться, толкаемся , до уха не добраться, так и не решили кто первый ,кому орден, поэтому всем медали.
maxsaf:
Вы это видео видели?
Вы это видео видели?
Вы точно читаете на то что реагируете? Ещё раз нет видео, не до этого, ухо резать надо,надо первым добраться, толкаемся , до уха не добраться, так и не решили кто первый ,кому орден, поэтому всем медали.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 11:54
Пусть скажут спасибо что только ухо отрезали. Если бы спецназу отдали приказ на полное уничтожение то они бы уже в лесу гнили.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 11:58
"Закиньте ссылку, если не сложно."
в каналах околовоенных журналистов есть, Сладков, Поддубный, Доброволец и т.п.
"Каким боком здесь Беларусы?"
а что там с белорусами?
в каналах околовоенных журналистов есть, Сладков, Поддубный, Доброволец и т.п.
"Каким боком здесь Беларусы?"
а что там с белорусами?
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 11:59
Цитата:
Вит в том то и дело, что никакого спецназа там не было, подъехал позже. Не успели! Иначе уха никакого не было бы или были бы целые трупы,законные! А так что там звери , что тут звери, один в один по Абайке. В истории известен этот закон, как закон Талиона "око за око,зуб за зуб"
Vit:
Вит в том то и дело, что никакого спецназа там не было, подъехал позже. Не успели! Иначе уха никакого не было бы или были бы целые трупы,законные! А так что там звери , что тут звери, один в один по Абайке. В истории известен этот закон, как закон Талиона "око за око,зуб за зуб"
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 12:01
Цитата:
Посол Беларуси в России отметил противодействие погранслужб РБ террористам
лимон:
а что там с белорусами?
а что там с белорусами?
Посол Беларуси в России отметил противодействие погранслужб РБ террористам
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 12:04
"Пусть скажут спасибо что только ухо отрезали."
у них после теракта было два пути, или застрелится или чтобы их ликвидировали при задержании, в обоих случаях не угадали, теперь будут расплачиваться ушами, пальцами, глазами и здоровьем, которое им не понадобится
у них после теракта было два пути, или застрелится или чтобы их ликвидировали при задержании, в обоих случаях не угадали, теперь будут расплачиваться ушами, пальцами, глазами и здоровьем, которое им не понадобится
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 12:06
Ох честно говоря я устал от этой темы, ясно будет как с делом Освальда,никто правды не узнает!Людей жаль, я читаю новости по этой теме выплывает реклам Ю.Энтин приглашает друзей в ......холл. Неужели будет концерт, я обожаю Энтина но?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 12:06
"Посол Беларуси в России отметил противодействие погранслужб РБ террористам"
возможно было несколько групп, которые не отсвечивали до поры до времени, наблюдая как далеко сможет уйти первая группа
возможно было несколько групп, которые не отсвечивали до поры до времени, наблюдая как далеко сможет уйти первая группа
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15436
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 12:21
Цитата:
вы сейчас спецназ зверьми обозвали? а за что?
они детей этих террористов уничтожили? убили 130 таджиков в душанбе?
одно ухо отрезали а вою как будто они там их расчленили
130 трупов взамен на одно ухо
это чуть ли не христианское смирение получается
вам умышленно сбивают сейчас прицел в сети те же провокаторы
которые заостряют внимание на ухе а не на детях которым в голову стреляли
плевать на это ухо вообще
до свадьбы заживет
а детей не вернешь
не убили же их там? не убили и вы считаете это око за око?
saba:
А так что там звери , что тут звери, один в один по Абайке.
А так что там звери , что тут звери, один в один по Абайке.
вы сейчас спецназ зверьми обозвали? а за что?
они детей этих террористов уничтожили? убили 130 таджиков в душанбе?
одно ухо отрезали а вою как будто они там их расчленили
130 трупов взамен на одно ухо
это чуть ли не христианское смирение получается
вам умышленно сбивают сейчас прицел в сети те же провокаторы
которые заостряют внимание на ухе а не на детях которым в голову стреляли
плевать на это ухо вообще
до свадьбы заживет
а детей не вернешь
не убили же их там? не убили и вы считаете это око за око?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37342
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 17:12
Цитата:
Они да, звери, думаю это не они должны заниматься пытками.
Там какие то Эшники есть что ли..
abaika95:
вы сейчас спецназ зверьми обозвали? а
вы сейчас спецназ зверьми обозвали? а
Они да, звери, думаю это не они должны заниматься пытками.
Там какие то Эшники есть что ли..
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 18:32
Цитата:
111: Они да, звери, думаю это не они должныЕсли этих четверых отдать родственникам жертв у кого детей убили, жён, мужей. Их разорвут на части и спецназ с этим ухом им покажется детским садом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10072
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 18:44
,никто правды не узнает! ----- как же вы правы !
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 18:58
Цитата:
Не надо передёргивать, я даже растерялся, не ожидал от Вас. Вы предложили за отрезанную голову отвечать такой же и присоединить семью! Попробуйте опровергнуть. Спецназ я зверьём не обзывал, я сказал лишь что они опоздали вслед за этими, как Вы их назвали?
abaika95:
вы сейчас спецназ зверьми обозвали? а за что?
вы сейчас спецназ зверьми обозвали? а за что?
Не надо передёргивать, я даже растерялся, не ожидал от Вас. Вы предложили за отрезанную голову отвечать такой же и присоединить семью! Попробуйте опровергнуть. Спецназ я зверьём не обзывал, я сказал лишь что они опоздали вслед за этими, как Вы их назвали?
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 19:01
Цитата:
Скорее всего так и не дай Бог узнать, мы во всём разочаруемся!
Гога:
,никто правды не узнает! ----- как же вы правы !
,никто правды не узнает! ----- как же вы правы !
Скорее всего так и не дай Бог узнать, мы во всём разочаруемся!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 53
|Зарегистрированные пользователи: Gljuk, Vit
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать