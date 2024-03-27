Отправлено: - 12:11

maxsaf:

Они чё, тебе докладывали каждый шаг? Или глаза закрывали, когда посетители мимо проходили?

maxsaf:

Игил с радостью любой теракт против кафиров на себя возьмёт.

maxsaf:

Заказчика и будут долбить

Цитата:анализируй это макстебе серое вещество на что дадено?как террорист мог отслеживать кто придет на концерт за НЕДЕЛЮ до концерта?ну поразмышляй) Цитата:теракт в израиле в октябре игил на себя взял? Цитата:а если заказчиком окажется высокопоставленный офицер фсб?все правительство можно свергать?)