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≡ Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в Костанай для выведения прирождённых победителей спортивных скачек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48852
Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в Костанай для выведения прирождённых победителей спортивных скачек
Отправлено: 27.03.24 - 15:31
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В их семейном древе - победители престижных зарубежных скачек. Жеребцов привезли из алматинского конезавода «Кобыланды» холдинга «Байсеке Агро», чтобы они дали спортивное, рождённое для скачек потомство и спасли от исчезновения костанайскую породу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20442
Re: Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в...
Отправлено: 27.03.24 - 15:31
#1
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Хорошие лошадки.
Живите долго и чтобы вас не сьели
нехорошие люди.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26188
Re: Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в...
Отправлено: 27.03.24 - 15:35
#2
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Цитата:

- её особей в племенной книге насчитывается не более 200.

Остальных, на ярмарке - продали?... :-o
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