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≡ «Уже 30 лет такого не было!» - Паводковую ситуацию в Костанайской области прокомментировал начальник ДЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48852
«Уже 30 лет такого не было!» - Паводковую ситуацию в Костанайской области прокомментировал начальник ДЧС
Отправлено: 27.03.24 - 14:41
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- Этот паводок синоптики уже сравнивают с паводками которых в области не было с 1990 года! - отметил Кайрат КАСЫМ. - Больше 30 лет такого никто не видел! Очень дружно осадки пошли. Талые воды идут из степи.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15436
Re: «Уже 30 лет такого не было!» - Паводковую ситуацию в...
Отправлено: 27.03.24 - 14:41
#1
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Уже 30 лет такого не было и вот опять...


Противопаводковые мероприятия где?
Снег почему не вывозился?

У нас тонет всегда юг
Нельзя там анализ ситуации делать в конце зимы?

И да наш новый ЧСник ужас как похож на Асхата Ниязова,как будто родственники)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14345
Re: «Уже 30 лет такого не было!» - Паводковую ситуацию в...
Отправлено: 27.03.24 - 14:46
#2
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Очень давно, не помню какой год. Я маленький был, только отрывками помню . Мы с родителями ездили смотрели в затобольск. У нас на Поповича жили родные, это за цумом. Вот до туда вода дошла. Амфибию помню гоняла по улицам. Вот это было реально бедствие.
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