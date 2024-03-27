Re: «Уже 30 лет такого не было!» - Паводковую ситуацию в...

Отправлено: - 14:46

Очень давно, не помню какой год. Я маленький был, только отрывками помню . Мы с родителями ездили смотрели в затобольск. У нас на Поповича жили родные, это за цумом. Вот до туда вода дошла. Амфибию помню гоняла по улицам. Вот это было реально бедствие.