Re: Битва за Евро: Грузия обыграла Грецию и вошла в историю

Отправлено: - 11:22

Честно говоря я рад такому повороту событий.Несмотря на статусные победы над Данией и в меньшей степени над Финляндией и северной Ирландией наша сборная если бы вышла на евро была бы там посмешищем. А так всё достойно и в хорошей компании. Главное не растерять, то что сейчас есть и приумножить. За многие годы забрезжил свет в окошке, футболисты поняли , что они могут обыгрывать статусные команды.

И не нужно сейчас кричать нужно омоложение,нужен победный дух, а он передается вместе с ветеранами