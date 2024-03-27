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≡ Битва за Евро: Грузия обыграла Грецию и вошла в историю
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48850
Битва за Евро: Грузия обыграла Грецию и вошла в историю
Отправлено: 27.03.24 - 11:22
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В финале плей-офф Лиги наций встретились команды Грузии и Греции. Основное время игры в Тбилиси завершилось без забитых голов. А сборные Казахстана и Люксембурга тем временем сыграли товарищеский матч.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4608
Re: Битва за Евро: Грузия обыграла Грецию и вошла в историю
Отправлено: 27.03.24 - 11:22
#1
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Честно говоря я рад такому повороту событий.Несмотря на статусные победы над Данией и в меньшей степени над Финляндией и северной Ирландией наша сборная если бы вышла на евро была бы там посмешищем. А так всё достойно и в хорошей компании. Главное не растерять, то что сейчас есть и приумножить. За многие годы забрезжил свет в окошке, футболисты поняли , что они могут обыгрывать статусные команды.
И не нужно сейчас кричать нужно омоложение,нужен победный дух, а он передается вместе с ветеранами
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6072
Re: Битва за Евро: Грузия обыграла Грецию и вошла в историю
Отправлено: 27.03.24 - 12:13
#2
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Цитата:
saba:
что они могут обыгрывать статусные команды.


Это как ситуация со сборной России- когда у руля был Г.Хиддинк и плеяда молодых "аршавинцев".
Сборная Россия - тогда была в одной из лучших своих форм и приблизилась в уровню сборной СССР образца 1986 года. Сборная СССР того периода была в тройке-пятёрке лучших сборных мира.
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