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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 10:59
#4456
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Цитата:
abaika95:
Когда таджики стреляли в Крокусе Они знали точно что там не будет мусульман в зале? Нет не знали

Ты же сам говорил - сходили, посмотрели, прикинули, что правоверный не попрется на какой-то "пикник".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:00
#4457
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Цитата:
abaika95:
Вторжение в Ирак будет?

Если заказчик из Украины - Ираку ничто не грозит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:03
#4458
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Цитата:
saba:
отрезать головы в ответ на отрезанные головы террористами способен на такое. Тьфу какая гадость, ещё отвечать приходится.

Реально, даже читать такое - не по себе становится, а у Абайки и 111 - каждое второе сообщение.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:31
#4459
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Цитата:
saba:
уничтожать террористов ,не только их но их семьи

да
и где тут про холокост всех таджиков?
Цитата:
saba:
Не думаю что кто то ещё из диванных экспертов призывающих отрезать головы в ответ на отрезанные головы террористами способен на такое.

а нам зачем? есть спецназ для этого
Цитата:
saba:
Тьфу какая гадость, ещё отвечать приходится.

ответ террористам для вас гадость?
Цитата:
maxsaf:
Они там чё, кого попало убивают, без разбору? Чё ты опять бред какой-то несёшь? Или ты разницу не знаешь, между терактами и военной операцией?

без разбору убивали кого попало
или ты не слышал о расстреле иракской свадьбы в кербеле где 300 человек просто для прикола уложили
расстрелы мирняка на улицах Багдада
ты перед тем как кидаться словами про бред, изучи вопрос пожалуйста
чтобы фактами апеллировать а не эмоциями как всегда у тебя Цитата:
maxsaf:
единственное, что их объединяет - антикатолицизм. У них даже единого центра толком нет.

ну так они христиане или сектанты?
определись уже Цитата:
maxsaf:
Ну про ислам я тогда вообще молчу, если для тебя христианство - секта.

а ислам не от кого не откалывался что самое смешное
возник сам по себе на основе различных учений
христианство же это секта иудейская изначально
иисус при рождении кто был по вере?))
обрезание ему по какому канону сделали?) Цитата:
maxsaf:
Я уже несколько раз озвучил - они исламисты-радикалы.

а американцы христиане-фундаменталисты ?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:35
#4460
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Цитата:
maxsaf:
Ты же сам говорил - сходили, посмотрели, прикинули, что правоверный не попрется на какой-то "пикник".

они локацию смотрели за неделю до концерта
а не контингент
входы, выходы

я вообще не понимаю как ты с таким уровнем логического мышления и анализа данных -программистом стал?
Цитата:
maxsaf:
Если заказчик из Украины - Ираку ничто не грозит.

игил уже открыто сказал это они
игил находится в ираке
почему ирак не становится первой целью тогда?
а если заказчик находится в рязани?
рязань будут долбить? Цитата:
maxsaf:
Реально, даже читать такое - не по себе становится

цветы жизни прям)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1211
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:45
#4461
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Цитата:
maxsaf:
Теракты в людных местах они не устраивают.

:-)
Вы исполнителей с организаторами не путайте.
Именно сшанцы устраивают. А исполнителей они находят.
Или для вас тайна, что все эти аль-каиды, талибаны и прочие игилы - дело рук сшанцев и британцев?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:53
#4462
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Цитата:
abaika95:
или ты не слышал о расстреле иракской свадьбы в кербеле где 300 человек просто для прикола уложили

Ну-ка, ссылку в студию, разберемся, кого там уложили, случайных или не случайных
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:54
#4463
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Цитата:
abaika95:
ну так они христиане или сектанты? определись уже Цитата:

А чё, сектанты не могут быть христианами? Свидетели Иеговы тоже христиане, если чё
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:56
#4464
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Цитата:
abaika95:
а ислам не от кого не откалывался что самое смешное возник сам по себе на основе различных учений христианство же это секта иудейская изначально иисус при рождении кто был по вере?)) обрезание ему по какому канону сделали?)

Ну да, пару тыщ лет назад это была секта, сейчас вполне себе самостоятельная традиционная религия, с кучей собственных ответвлений. Чё ты дурочка включаешь. Мы про сейчас говорим, а не про теракты 2000 летней давности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:58
#4465
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Цитата:
abaika95:
а ислам не от кого не откалывался что самое смешное возник сам по себе на основе различных учений

Ага. Единственно правильная религия на основе кучи неправильных. Ну да, ну да...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 11:59
#4466
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Цитата:
abaika95:
они локацию смотрели за неделю до концерта а не контингент входы, выходы

Они чё, тебе докладывали каждый шаг? Или глаза закрывали, когда посетители мимо проходили?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 12:00
#4467
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Цитата:
abaika95:
игил уже открыто сказал это они игил находится в ираке

Игил с радостью любой теракт против кафиров на себя возьмёт.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 12:01
#4468
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Цитата:
abaika95:
а если заказчик находится в рязани? рязань будут долбить?

Заказчика и будут долбить.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 12:07
#4469
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6072
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 12:07
#4470
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Грузины- молодцы!! Это те же по манеры игры- баски, только советские баски.
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