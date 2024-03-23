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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48850
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4608
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 11:52
#645
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Цитата:
maxsaf:
Вы это видео видели?

Вы точно читаете на то что реагируете? Ещё раз нет видео, не до этого, ухо резать надо,надо первым добраться, толкаемся , до уха не добраться, так и не решили кто первый ,кому орден, поэтому всем медали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14344
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 11:54
#646
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Пусть скажут спасибо что только ухо отрезали. Если бы спецназу отдали приказ на полное уничтожение то они бы уже в лесу гнили.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1480
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 11:58
#647
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"Закиньте ссылку, если не сложно."

в каналах околовоенных журналистов есть, Сладков, Поддубный, Доброволец и т.п.


"Каким боком здесь Беларусы?"

а что там с белорусами?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4608
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 11:59
#648
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Цитата:
Vit:

Вит в том то и дело, что никакого спецназа там не было, подъехал позже. Не успели! Иначе уха никакого не было бы или были бы целые трупы,законные! А так что там звери , что тут звери, один в один по Абайке. В истории известен этот закон, как закон Талиона "око за око,зуб за зуб"
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4608
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 12:01
#649
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Цитата:
лимон:
а что там с белорусами?

Посол Беларуси в России отметил противодействие погранслужб РБ террористам
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1480
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 12:04
#650
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"Пусть скажут спасибо что только ухо отрезали."

у них после теракта было два пути, или застрелится или чтобы их ликвидировали при задержании, в обоих случаях не угадали, теперь будут расплачиваться ушами, пальцами, глазами и здоровьем, которое им не понадобится
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4608
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 12:06
#651
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Ох честно говоря я устал от этой темы, ясно будет как с делом Освальда,никто правды не узнает!Людей жаль, я читаю новости по этой теме выплывает реклам Ю.Энтин приглашает друзей в ......холл. Неужели будет концерт, я обожаю Энтина но?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1480
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 12:06
#652
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"Посол Беларуси в России отметил противодействие погранслужб РБ террористам"

возможно было несколько групп, которые не отсвечивали до поры до времени, наблюдая как далеко сможет уйти первая группа
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