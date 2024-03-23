Отправлено: - 11:59

Vit:



Цитата:Вит в том то и дело, что никакого спецназа там не было, подъехал позже. Не успели! Иначе уха никакого не было бы или были бы целые трупы,законные! А так что там звери , что тут звери, один в один по Абайке. В истории известен этот закон, как закон Талиона "око за око,зуб за зуб"