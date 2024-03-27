Отправлено: - 11:31

saba:

уничтожать террористов ,не только их но их семьи

saba:

Не думаю что кто то ещё из диванных экспертов призывающих отрезать головы в ответ на отрезанные головы террористами способен на такое.

saba:

Тьфу какая гадость, ещё отвечать приходится.

maxsaf:

Они там чё, кого попало убивают, без разбору? Чё ты опять бред какой-то несёшь? Или ты разницу не знаешь, между терактами и военной операцией?

maxsaf:

единственное, что их объединяет - антикатолицизм. У них даже единого центра толком нет.

maxsaf:

Ну про ислам я тогда вообще молчу, если для тебя христианство - секта.

maxsaf:

Я уже несколько раз озвучил - они исламисты-радикалы.

Цитата:даи где тут про холокост всех таджиков?Цитата:а нам зачем? есть спецназ для этогоЦитата:ответ террористам для вас гадость?Цитата:без разбору убивали кого попалоили ты не слышал о расстреле иракской свадьбы в кербеле где 300 человек просто для прикола уложилирасстрелы мирняка на улицах Багдадаты перед тем как кидаться словами про бред, изучи вопрос пожалуйстачтобы фактами апеллировать а не эмоциями как всегда у тебя Цитата:ну так они христиане или сектанты?определись уже Цитата:а ислам не от кого не откалывался что самое смешноевозник сам по себе на основе различных ученийхристианство же это секта иудейская изначальноиисус при рождении кто был по вере?))обрезание ему по какому канону сделали?) Цитата:а американцы христиане-фундаменталисты ?