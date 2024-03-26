Отправлено: - 09:12

boss:

.А взамен освободите от уплаты НДС на ввоз семян из РФ, от уплаты НДС с

Цитата:И что! Этим Вы перебьёте разницу в урожайности в 40-50 ц/га? Перестаньте тешить себя иллюзиями. В рамках Союза наше зерноводство имело право на существование, в рамках свободного рынка нет! И никакие семена с РФ не спасут.