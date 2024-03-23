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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48849
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4595
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 09:37
#615
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Цитата:
Vit:
А на этот теракт набрали тупых отморозков из кишлака у которых вместо мозгов кизяк.

Вит что ставит в тупик, первая часть теракта у них как по маслу, все отработано, отрепетировано, знают куда идти, что делать и вторая которая чисто на повезло или нет
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5230
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:43
#616
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Цитата:
Vit:
А я вам ещё раз повторяю. Это у вас хорошее образование. Можете продумать каждый шаг, три машины для отхода. Запасные варианты все возможные и тд. А на этот теракт набрали тупых отморозков из кишлака у которых вместо мозгов кизяк.


Задержали рядовых исполнителей, кто заказчик они не знают. Отмечают, то одни взяли на себя ответственность, то другие, в частности Украина и Игил. Со временем, много нестыковок проясняется, пересматривают информацию из камер видеонаблюдения, задержанные, инсайды, очевидцы и.т.д. отмечают. Скорее всего, всю правду официально, в ближайшее время не обнародуют, возможно попозже, через большой промежуток времени, когда не будет актуально. Ниже в видео информация, при этом таких источников и версий много.

Подробнее здесь:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15423
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:56
#617
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Цитата:
saba:
Вит что ставит в тупик, первая часть теракта у них как по маслу, все отработано, отрепетировано, знают куда идти, что делать и вторая которая чисто на повезло или нет

А что там репетировать если они всю неделю в крокус ходили на разведку
Выспросили все у охраны а та даже ухом не повела
Зашли постреляли и ушли
Особого профессионализма тут нет
Глупые боевики так-то
Не переоделись,не разделились
И на той же машине к границе поехали

Планировщики от бога

Напоминаю игил обычно самоубийцы
Во Франции после расстрела концерта они начали подрывать себя там же
Эти нет, сбежали тут же
Это не фанатики и не религиозники
А нанятые строители за 500 штук
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