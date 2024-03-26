Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:57
Рекомендую к прочтению книгу
"Восстань и убей их первым"
Про моссадовские операции
Сейчас вот ещё кадры везде рассылают из газы
Цахаловский солдат заходит в магазин и шиздит пацана арабского
За что? А у того на футболке знака ХАМАСа
Снял с него футболку ещё пару шапалов прописал,футболку порвал
Сюсюкаться он с ним должен?
"Восстань и убей их первым"
Про моссадовские операции
Сейчас вот ещё кадры везде рассылают из газы
Цахаловский солдат заходит в магазин и шиздит пацана арабского
За что? А у того на футболке знака ХАМАСа
Снял с него футболку ещё пару шапалов прописал,футболку порвал
Сюсюкаться он с ним должен?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37338
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 22:31
Цитата:
Да не особо то и помалкивает..
abaika95:
Так в итоге весь арабский и мусульманский мир сидит теперь и помалкивает
Так в итоге весь арабский и мусульманский мир сидит теперь и помалкивает
Да не особо то и помалкивает..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 23:06
Цитата:
Разумеется секта, они и отделились, потому что были много с чем несогласны с традиционной, то есть с той, что подконтрольна римской католической церкви. А так то да, и те и другие молятся одному богу, и те и другие признают Иисуса, деву Марию и.т.д и т.п. общего у них гораздо больше, чем различий. Так же как и баптисты, лютеране. Все они считают себя христианами. Секта это не обязательно 15 человек в подвале тайно. Это может быть и огромное ответвление от традиционного течения.
abaika95:
Протестантизм к примеру секта или религия? (конфессия если уж быть точнее)
Протестантизм к примеру секта или религия? (конфессия если уж быть точнее)
Разумеется секта, они и отделились, потому что были много с чем несогласны с традиционной, то есть с той, что подконтрольна римской католической церкви. А так то да, и те и другие молятся одному богу, и те и другие признают Иисуса, деву Марию и.т.д и т.п. общего у них гораздо больше, чем различий. Так же как и баптисты, лютеране. Все они считают себя христианами. Секта это не обязательно 15 человек в подвале тайно. Это может быть и огромное ответвление от традиционного течения.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 23:12
Цитата:
Почему все? Я его уже в это носом несколько раз ткнул. И Путин ткнул его. Исполнители прежде всего - исламские радикалы, и только потом таджики или мигранты.
saba:
И все при этом молча проглотили!!!
И все при этом молча проглотили!!!
Почему все? Я его уже в это носом несколько раз ткнул. И Путин ткнул его. Исполнители прежде всего - исламские радикалы, и только потом таджики или мигранты.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 23:15
Цитата:
Ну с исполнителями разобрались, щас определятся с заказчиками, и начнут требовать.
abaika95:
Будете требовать кары на весь их род)
Будете требовать кары на весь их род)
Ну с исполнителями разобрались, щас определятся с заказчиками, и начнут требовать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 23:20
Цитата:
И чё хорошего? Поверх закона государства - шариат.
ACROS:
В Чечне разве не так ?
В Чечне разве не так ?
И чё хорошего? Поверх закона государства - шариат.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 09:49
Так ну подтверждений что я таджикам предлагал устроить холокост как вижу не будет от Сабы
Странно вроде как при Сталине за такую дезу и стреляли)
Цитата:
А где арабы что-то делают?
Хуситы? Так те не арабы а шииты больше,им Иран ближе
Цитата:
Самая религиозная страна западного мира это США
Большинство там протестанты тоесть сектанты по твоему
Когда американские морпехи насмотревшись телепроповдеников вещающих о злых коммунистах и потом сжигали деревни во Вьетнаме они это делали как христиане или как американцы?
Цитата:
Окей
Вкурсе что христианство всё это тоже секта?
Римляне христиан львами травили
А традиционная религия это поклонение Зевсу
Почему мы теперь секты считаем традицией?))
Цитата:
Незнаю где вы с Путиным тыкаетесь там но факт в том что ты не можешь внятно ответить
Американские солдаты воюющие на ближнем востоке, они христиане или американцы в первую очередь?
Цитата:
Вторжение в Ирак будет?
Странно вроде как при Сталине за такую дезу и стреляли)
Цитата:
111:
Да не особо то и помалкивает..
Да не особо то и помалкивает..
А где арабы что-то делают?
Хуситы? Так те не арабы а шииты больше,им Иран ближе
Цитата:
maxsaf:
Разумеется секта, они и отделились, потому что были много с чем несогласны с традиционной, то есть с той, что подконтрольна римской католической церкви
Разумеется секта, они и отделились, потому что были много с чем несогласны с традиционной, то есть с той, что подконтрольна римской католической церкви
Самая религиозная страна западного мира это США
Большинство там протестанты тоесть сектанты по твоему
Когда американские морпехи насмотревшись телепроповдеников вещающих о злых коммунистах и потом сжигали деревни во Вьетнаме они это делали как христиане или как американцы?
Цитата:
maxsaf:
Секта это не обязательно 15 человек в подвале тайно. Это может быть и огромное ответвление от традиционного течения.
Секта это не обязательно 15 человек в подвале тайно. Это может быть и огромное ответвление от традиционного течения.
Окей
Вкурсе что христианство всё это тоже секта?
Римляне христиан львами травили
А традиционная религия это поклонение Зевсу
Почему мы теперь секты считаем традицией?))
Цитата:
maxsaf:
Почему все? Я его уже в это носом несколько раз ткнул. И Путин ткнул его.
Почему все? Я его уже в это носом несколько раз ткнул. И Путин ткнул его.
Незнаю где вы с Путиным тыкаетесь там но факт в том что ты не можешь внятно ответить
Американские солдаты воюющие на ближнем востоке, они христиане или американцы в первую очередь?
Цитата:
maxsaf:
Ну с исполнителями разобрались, щас определятся с заказчиками, и начнут требовать
Ну с исполнителями разобрались, щас определятся с заказчиками, и начнут требовать
Вторжение в Ирак будет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 09:52
До Макса не доходит всеровно
Когда таджики стреляли в Крокусе
Они знали точно что там не будет мусульман в зале? Нет не знали
А как тогда получается? Мусульмане шли убивать мусульман? Это в исламе страшный грех
Так кто эти таджики в первую очередь? Нанятые за три копейки обиженные кишлачники,сектанты или благочестивые мусульмане?
Вот когда ты определишься,тогда можно обсуждать и остальное
Когда таджики стреляли в Крокусе
Они знали точно что там не будет мусульман в зале? Нет не знали
А как тогда получается? Мусульмане шли убивать мусульман? Это в исламе страшный грех
Так кто эти таджики в первую очередь? Нанятые за три копейки обиженные кишлачники,сектанты или благочестивые мусульмане?
Вот когда ты определишься,тогда можно обсуждать и остальное
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4595
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 10:16
Цитата:
По подтверждениям ,да я не специалист, лень копаться где то, по памяти могу процитировать, уничтожать террористов ,не только их но их семьи. Таджикистан самая бедная страна в ЦА, половина населения с боевым опытом, была гражданская война, уже преодолевшая внутренний барьер, то самое "не убий", кого в первую очередь в террористы вербовать будут? Убить человека хладнокровно не каждому дано, я когда то не смог.Не думаю что кто то ещё из диванных экспертов призывающих отрезать головы в ответ на отрезанные головы террористами способен на такое. Тьфу какая гадость, ещё отвечать приходится.
abaika95:
Так ну подтверждений что я таджикам предлагал устроить холокост как вижу не будет от Сабы
Так ну подтверждений что я таджикам предлагал устроить холокост как вижу не будет от Сабы
По подтверждениям ,да я не специалист, лень копаться где то, по памяти могу процитировать, уничтожать террористов ,не только их но их семьи. Таджикистан самая бедная страна в ЦА, половина населения с боевым опытом, была гражданская война, уже преодолевшая внутренний барьер, то самое "не убий", кого в первую очередь в террористы вербовать будут? Убить человека хладнокровно не каждому дано, я когда то не смог.Не думаю что кто то ещё из диванных экспертов призывающих отрезать головы в ответ на отрезанные головы террористами способен на такое. Тьфу какая гадость, ещё отвечать приходится.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: saba, Тимур Гафуров, таноми52
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать