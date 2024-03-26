Отправлено: - 09:49

111:

Да не особо то и помалкивает..

maxsaf:

Разумеется секта, они и отделились, потому что были много с чем несогласны с традиционной, то есть с той, что подконтрольна римской католической церкви

maxsaf:

Секта это не обязательно 15 человек в подвале тайно. Это может быть и огромное ответвление от традиционного течения.

maxsaf:

Почему все? Я его уже в это носом несколько раз ткнул. И Путин ткнул его.

maxsaf:

Ну с исполнителями разобрались, щас определятся с заказчиками, и начнут требовать

Так ну подтверждений что я таджикам предлагал устроить холокост как вижу не будет от СабыСтранно вроде как при Сталине за такую дезу и стреляли)Цитата:А где арабы что-то делают?Хуситы? Так те не арабы а шииты больше,им Иран ближеЦитата:Самая религиозная страна западного мира это СШАБольшинство там протестанты тоесть сектанты по твоемуКогда американские морпехи насмотревшись телепроповдеников вещающих о злых коммунистах и потом сжигали деревни во Вьетнаме они это делали как христиане или как американцы?Цитата:ОкейВкурсе что христианство всё это тоже секта?Римляне христиан львами травилиА традиционная религия это поклонение ЗевсуПочему мы теперь секты считаем традицией?))Цитата:Незнаю где вы с Путиным тыкаетесь там но факт в том что ты не можешь внятно ответитьАмериканские солдаты воюющие на ближнем востоке, они христиане или американцы в первую очередь?Цитата:Вторжение в Ирак будет?