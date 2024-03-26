НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 297 из 297«1...295296297
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:57
#4441
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекомендую к прочтению книгу
"Восстань и убей их первым"

Про моссадовские операции

Сейчас вот ещё кадры везде рассылают из газы
Цахаловский солдат заходит в магазин и шиздит пацана арабского
За что? А у того на футболке знака ХАМАСа
Снял с него футболку ещё пару шапалов прописал,футболку порвал
Сюсюкаться он с ним должен?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37338
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 22:31
#4442
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так в итоге весь арабский и мусульманский мир сидит теперь и помалкивает

Да не особо то и помалкивает..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 23:06
#4443
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Протестантизм к примеру секта или религия? (конфессия если уж быть точнее)

Разумеется секта, они и отделились, потому что были много с чем несогласны с традиционной, то есть с той, что подконтрольна римской католической церкви. А так то да, и те и другие молятся одному богу, и те и другие признают Иисуса, деву Марию и.т.д и т.п. общего у них гораздо больше, чем различий. Так же как и баптисты, лютеране. Все они считают себя христианами. Секта это не обязательно 15 человек в подвале тайно. Это может быть и огромное ответвление от традиционного течения.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 23:12
#4444
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
И все при этом молча проглотили!!!

Почему все? Я его уже в это носом несколько раз ткнул. И Путин ткнул его. Исполнители прежде всего - исламские радикалы, и только потом таджики или мигранты.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 23:15
#4445
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Будете требовать кары на весь их род)

Ну с исполнителями разобрались, щас определятся с заказчиками, и начнут требовать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 23:20
#4446
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В Чечне разве не так ?

И чё хорошего? Поверх закона государства - шариат.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 09:49
#4447
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ну подтверждений что я таджикам предлагал устроить холокост как вижу не будет от Сабы
Странно вроде как при Сталине за такую дезу и стреляли)

Цитата:
111:
Да не особо то и помалкивает..

А где арабы что-то делают?
Хуситы? Так те не арабы а шииты больше,им Иран ближе
Цитата:
maxsaf:
Разумеется секта, они и отделились, потому что были много с чем несогласны с традиционной, то есть с той, что подконтрольна римской католической церкви

Самая религиозная страна западного мира это США
Большинство там протестанты тоесть сектанты по твоему

Когда американские морпехи насмотревшись телепроповдеников вещающих о злых коммунистах и потом сжигали деревни во Вьетнаме они это делали как христиане или как американцы?

Цитата:
maxsaf:
Секта это не обязательно 15 человек в подвале тайно. Это может быть и огромное ответвление от традиционного течения.

Окей
Вкурсе что христианство всё это тоже секта?
Римляне христиан львами травили
А традиционная религия это поклонение Зевсу
Почему мы теперь секты считаем традицией?))
Цитата:
maxsaf:
Почему все? Я его уже в это носом несколько раз ткнул. И Путин ткнул его.

Незнаю где вы с Путиным тыкаетесь там но факт в том что ты не можешь внятно ответить
Американские солдаты воюющие на ближнем востоке, они христиане или американцы в первую очередь?
Цитата:
maxsaf:
Ну с исполнителями разобрались, щас определятся с заказчиками, и начнут требовать

Вторжение в Ирак будет?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 09:52
#4448
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До Макса не доходит всеровно

Когда таджики стреляли в Крокусе
Они знали точно что там не будет мусульман в зале? Нет не знали
А как тогда получается? Мусульмане шли убивать мусульман? Это в исламе страшный грех

Так кто эти таджики в первую очередь? Нанятые за три копейки обиженные кишлачники,сектанты или благочестивые мусульмане?

Вот когда ты определишься,тогда можно обсуждать и остальное
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4595
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.03.24 - 10:16
#4449
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так ну подтверждений что я таджикам предлагал устроить холокост как вижу не будет от Сабы

По подтверждениям ,да я не специалист, лень копаться где то, по памяти могу процитировать, уничтожать террористов ,не только их но их семьи. Таджикистан самая бедная страна в ЦА, половина населения с боевым опытом, была гражданская война, уже преодолевшая внутренний барьер, то самое "не убий", кого в первую очередь в террористы вербовать будут? Убить человека хладнокровно не каждому дано, я когда то не смог.Не думаю что кто то ещё из диванных экспертов призывающих отрезать головы в ответ на отрезанные головы террористами способен на такое. Тьфу какая гадость, ещё отвечать приходится.
Профайл
Страница 297 из 297«1...295296297
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: saba, Тимур Гафуров, таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS