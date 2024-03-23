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Vit:

А я вам ещё раз повторяю. Это у вас хорошее образование. Можете продумать каждый шаг, три машины для отхода. Запасные варианты все возможные и тд. А на этот теракт набрали тупых отморозков из кишлака у которых вместо мозгов кизяк.

Цитата:Задержали рядовых исполнителей, кто заказчик они не знают. Отмечают, то одни взяли на себя ответственность, то другие, в частности Украина и Игил. Со временем, много нестыковок проясняется, пересматривают информацию из камер видеонаблюдения, задержанные, инсайды, очевидцы и.т.д. отмечают. Скорее всего, всю правду официально, в ближайшее время не обнародуют, возможно попозже, через большой промежуток времени, когда не будет актуально. Ниже в видео информация, при этом таких источников и версий много.Подробнее здесь: