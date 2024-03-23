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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48849
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 08:27
#600
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Цитата:
Vit:
Если бы они хоть капельку что то понимали, то и войны не было.

Так то да, имея Крым и Севастополь, чем они думали, когда в Европу собирались: типа, а давайте скажем РФ, что аренду продлять не будем, выселим черноморский флот, и вместо них впустим туда НАТО? Так они думали? Местные патриоты говорят, типа, они (Украина) независимые, чё хотят у себя, то и делают. Ну ну...

[Исправлено: maxsaf, 27.03.2024 - 09:28]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20436
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 08:51
#601
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Цитата:
maxsaf:
Простой ведь вопрос на самом деле - кого обезоружил и обезвредил мужик внутри Крокуса?


по тем кого показали- арест, суд будет. их не показать нельзя было.
а этого которого мужчина убил, зачем его показывать.
просто тихо выясняют ,кто , какие связи, куда выходы есть.
распугивать заранее не к чему.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4595
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 08:54
#602
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Цитата:
maxsaf:
Так то да, имея Крым и Севастополь, чем они думали, когда в Европу

В который раз повторяю такой же кроме безвиза договор с ЕС без шума заключил Казахстан,никаким НАТО там и не пахло. Толпе которая стояла на Майдане в первую очередь нужен был безвиз и где то теплилась надежда слабая, что Украина за счёт этого договора подтянется по уровню жизни к Европе. Всё остальное вторично.
Руководители Майдана просто не смогли сдержать толпу которая хотела в Европу сейчас, а не завтра. Путин тоже об этом говорил, что ему гораздо труднее было бы отжать Крым, если бы всё пошло так как договорились Янукович с послами. Это стратегическая ошибка Украины,но толпу невозможно было сдержать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20436
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 08:56
#603
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Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, мне лично не понятно. В чем выгода Украины?


Арестович это пояснил.
сколько у нас убили, столько мы там (в Крокусе) убили..
зачем они Белгород бомбят, стариков, маленьких детей, беременных женщин.
в чем смысл.
в том же . они военные действия,в которых действуют свои правила,
перенесли на уничтожение мирного население вглубь России.
в том числе и на террористические акты.

[Исправлено: alex_60, 27.03.2024 - 09:58]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:04
#604
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Цитата:
alex_60:
а этого которого мужчина убил, зачем его показывать. просто тихо выясняют ,кто , какие связи, куда выходы есть. распугивать заранее не к чему.

Во-первых ничего не говорится, убил или жив. Во-вторых даже не известно, был ли это один из четверки, или пятый. В третьих если это был пятый, те, на кого он теоретически выведет - уже и так попрятались насколько возможно - им то все известно.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4595
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 09:04
#605
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Самое смешное если это окажется правдой. Собрались безработный, таксист, брадобрей, все иностранцы и решили теракт устроить в чужой стране. Нашли на базаре наушники, чтобы проповедник в ухо шептал, оружия завались в Москве на каждом шагу. Приехали ,зашли и всё сделали даже уехали черте знает куда,хотя на это и не рассчитывали, поэтому и машину не поменяли и путей отхода не искали.
Бред какой то.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:05
#606
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Цитата:
alex_60:
сколько у нас убили, столько мы там (в Крокусе) убили..

Тут тоже цифры как то не сходятся
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4595
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 09:06
#607
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А забыл за них этих недоумков ещё медали кому то дали
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20436
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:07
#608
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Цитата:
maxsaf:
Во-первых ничего не говорится, убил или жив. Во-вторых даже не известно, был ли это один из четверки, или пятый. В третьих если это был пятый, те, на кого он теоретически выведет


тут можно только гадать.
раз следствие не говорит, значит есть какие то причины на это.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20436
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:09
#609
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Цитата:
maxsaf:
Тут тоже цифры как то не сходятся


ну это не ко мне.
что он этим хотел сказать,
только одному ему известно.
думаю, это образное выражение.
а не конкретные цифры.
хотел наверное ничего не сказать, а сказал то что сказал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:13
#610
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Цитата:
saba:
Бред какой то.

Если у них из путей отхода был тот же автомобиль, на котором приехали - уезжать они вообще не планировали. Ну либо и правда тупые в ноль. Они стрелять начали сходу, ещё на улице. Кто угодно мог им колеса пробить или вообще спалить машину за то время, пока они были внутри. И не было второй машины? Реально уровень подготовки нулевой. Собрать столько оружия, и не хватило на вторую тачку? Реально бред.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:16
#611
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Цитата:
saba:
А забыл за них этих недоумков ещё медали кому то дали

Кадыровцам медали дали, которые вообще не понятно, каким боком там, если их ни на одной фотке нет, не говоря про видео.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1475
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:17
#612
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"Ну не знаю, мне лично не понятно. В чем выгода Украины? Они же понимают, что если следы приведут к ним, то расплата будет стократная. Не похоже, что им это нужно."

других побед нет, остается только кошмарить мирняк террором, зато сколько улюлюканья в соцсетях кастрюлеголовых, Зеленский так и сказал - нащупали слабые места России и будем на них давить, а шайтанов нашли настолько упоротых, что те не застрелились после такого
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22767
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:26
#613
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Цитата:
лимон:
Зеленский так и сказал - нащупали слабые места России и будем на них давить

Сомневаюсь. Щас там такое усиление начнется, комар не пролетит. И деньги сразу найдутся, и на охрану ТЦ с оружием, и на видеонаблюдение нормальное, и на агентуру. И мигрантов прошерстят знатно. Может даже смертную казнь введут.

[Исправлено: maxsaf, 27.03.2024 - 10:27]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14341
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:31
#614
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Цитата:
maxsaf: Реально уровень подготовки нулевой. Собрать столько оружия, и не хватило на вторую тачку? Реально бред.
А я вам ещё раз повторяю. Это у вас хорошее образование. Можете продумать каждый шаг, три машины для отхода. Запасные варианты все возможные и тд. А на этот теракт набрали тупых отморозков из кишлака у которых вместо мозгов кизяк.
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