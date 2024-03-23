Отправлено: - 08:27

Vit:

Если бы они хоть капельку что то понимали, то и войны не было.

[Исправлено: maxsaf, 27.03.2024 - 09:28]

Цитата:Так то да, имея Крым и Севастополь, чем они думали, когда в Европу собирались: типа, а давайте скажем РФ, что аренду продлять не будем, выселим черноморский флот, и вместо них впустим туда НАТО? Так они думали? Местные патриоты говорят, типа, они (Украина) независимые, чё хотят у себя, то и делают. Ну ну...