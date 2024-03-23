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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
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Я робот(Пользователи)
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 08:27
Цитата:
Так то да, имея Крым и Севастополь, чем они думали, когда в Европу собирались: типа, а давайте скажем РФ, что аренду продлять не будем, выселим черноморский флот, и вместо них впустим туда НАТО? Так они думали? Местные патриоты говорят, типа, они (Украина) независимые, чё хотят у себя, то и делают. Ну ну...
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2024 - 09:28]
Vit:
Если бы они хоть капельку что то понимали, то и войны не было.
Если бы они хоть капельку что то понимали, то и войны не было.
Так то да, имея Крым и Севастополь, чем они думали, когда в Европу собирались: типа, а давайте скажем РФ, что аренду продлять не будем, выселим черноморский флот, и вместо них впустим туда НАТО? Так они думали? Местные патриоты говорят, типа, они (Украина) независимые, чё хотят у себя, то и делают. Ну ну...
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2024 - 09:28]
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 08:51
Цитата:
по тем кого показали- арест, суд будет. их не показать нельзя было.
а этого которого мужчина убил, зачем его показывать.
просто тихо выясняют ,кто , какие связи, куда выходы есть.
распугивать заранее не к чему.
maxsaf:
Простой ведь вопрос на самом деле - кого обезоружил и обезвредил мужик внутри Крокуса?
Простой ведь вопрос на самом деле - кого обезоружил и обезвредил мужик внутри Крокуса?
по тем кого показали- арест, суд будет. их не показать нельзя было.
а этого которого мужчина убил, зачем его показывать.
просто тихо выясняют ,кто , какие связи, куда выходы есть.
распугивать заранее не к чему.
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 08:54
Цитата:
В который раз повторяю такой же кроме безвиза договор с ЕС без шума заключил Казахстан,никаким НАТО там и не пахло. Толпе которая стояла на Майдане в первую очередь нужен был безвиз и где то теплилась надежда слабая, что Украина за счёт этого договора подтянется по уровню жизни к Европе. Всё остальное вторично.
Руководители Майдана просто не смогли сдержать толпу которая хотела в Европу сейчас, а не завтра. Путин тоже об этом говорил, что ему гораздо труднее было бы отжать Крым, если бы всё пошло так как договорились Янукович с послами. Это стратегическая ошибка Украины,но толпу невозможно было сдержать.
maxsaf:
Так то да, имея Крым и Севастополь, чем они думали, когда в Европу
Так то да, имея Крым и Севастополь, чем они думали, когда в Европу
В который раз повторяю такой же кроме безвиза договор с ЕС без шума заключил Казахстан,никаким НАТО там и не пахло. Толпе которая стояла на Майдане в первую очередь нужен был безвиз и где то теплилась надежда слабая, что Украина за счёт этого договора подтянется по уровню жизни к Европе. Всё остальное вторично.
Руководители Майдана просто не смогли сдержать толпу которая хотела в Европу сейчас, а не завтра. Путин тоже об этом говорил, что ему гораздо труднее было бы отжать Крым, если бы всё пошло так как договорились Янукович с послами. Это стратегическая ошибка Украины,но толпу невозможно было сдержать.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 08:56
Цитата:
Арестович это пояснил.
сколько у нас убили, столько мы там (в Крокусе) убили..
зачем они Белгород бомбят, стариков, маленьких детей, беременных женщин.
в чем смысл.
в том же . они военные действия,в которых действуют свои правила,
перенесли на уничтожение мирного население вглубь России.
в том числе и на террористические акты.
[Исправлено: alex_60, 27.03.2024 - 09:58]
maxsaf:
Ну не знаю, мне лично не понятно. В чем выгода Украины?
Ну не знаю, мне лично не понятно. В чем выгода Украины?
Арестович это пояснил.
сколько у нас убили, столько мы там (в Крокусе) убили..
зачем они Белгород бомбят, стариков, маленьких детей, беременных женщин.
в чем смысл.
в том же . они военные действия,в которых действуют свои правила,
перенесли на уничтожение мирного население вглубь России.
в том числе и на террористические акты.
[Исправлено: alex_60, 27.03.2024 - 09:58]
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:04
Цитата:
Во-первых ничего не говорится, убил или жив. Во-вторых даже не известно, был ли это один из четверки, или пятый. В третьих если это был пятый, те, на кого он теоретически выведет - уже и так попрятались насколько возможно - им то все известно.
alex_60:
а этого которого мужчина убил, зачем его показывать. просто тихо выясняют ,кто , какие связи, куда выходы есть. распугивать заранее не к чему.
а этого которого мужчина убил, зачем его показывать. просто тихо выясняют ,кто , какие связи, куда выходы есть. распугивать заранее не к чему.
Во-первых ничего не говорится, убил или жив. Во-вторых даже не известно, был ли это один из четверки, или пятый. В третьих если это был пятый, те, на кого он теоретически выведет - уже и так попрятались насколько возможно - им то все известно.
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 09:04
Самое смешное если это окажется правдой. Собрались безработный, таксист, брадобрей, все иностранцы и решили теракт устроить в чужой стране. Нашли на базаре наушники, чтобы проповедник в ухо шептал, оружия завались в Москве на каждом шагу. Приехали ,зашли и всё сделали даже уехали черте знает куда,хотя на это и не рассчитывали, поэтому и машину не поменяли и путей отхода не искали.
Бред какой то.
Бред какой то.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:05
Цитата:
Тут тоже цифры как то не сходятся
alex_60:
сколько у нас убили, столько мы там (в Крокусе) убили..
сколько у нас убили, столько мы там (в Крокусе) убили..
Тут тоже цифры как то не сходятся
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 27.03.24 - 09:06
А забыл за них этих недоумков ещё медали кому то дали
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:07
Цитата:
тут можно только гадать.
раз следствие не говорит, значит есть какие то причины на это.
maxsaf:
Во-первых ничего не говорится, убил или жив. Во-вторых даже не известно, был ли это один из четверки, или пятый. В третьих если это был пятый, те, на кого он теоретически выведет
Во-первых ничего не говорится, убил или жив. Во-вторых даже не известно, был ли это один из четверки, или пятый. В третьих если это был пятый, те, на кого он теоретически выведет
тут можно только гадать.
раз следствие не говорит, значит есть какие то причины на это.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:09
Цитата:
ну это не ко мне.
что он этим хотел сказать,
только одному ему известно.
думаю, это образное выражение.
а не конкретные цифры.
хотел наверное ничего не сказать, а сказал то что сказал.
maxsaf:
Тут тоже цифры как то не сходятся
Тут тоже цифры как то не сходятся
ну это не ко мне.
что он этим хотел сказать,
только одному ему известно.
думаю, это образное выражение.
а не конкретные цифры.
хотел наверное ничего не сказать, а сказал то что сказал.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:13
Цитата:
Если у них из путей отхода был тот же автомобиль, на котором приехали - уезжать они вообще не планировали. Ну либо и правда тупые в ноль. Они стрелять начали сходу, ещё на улице. Кто угодно мог им колеса пробить или вообще спалить машину за то время, пока они были внутри. И не было второй машины? Реально уровень подготовки нулевой. Собрать столько оружия, и не хватило на вторую тачку? Реально бред.
saba:
Бред какой то.
Бред какой то.
Если у них из путей отхода был тот же автомобиль, на котором приехали - уезжать они вообще не планировали. Ну либо и правда тупые в ноль. Они стрелять начали сходу, ещё на улице. Кто угодно мог им колеса пробить или вообще спалить машину за то время, пока они были внутри. И не было второй машины? Реально уровень подготовки нулевой. Собрать столько оружия, и не хватило на вторую тачку? Реально бред.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:16
Цитата:
Кадыровцам медали дали, которые вообще не понятно, каким боком там, если их ни на одной фотке нет, не говоря про видео.
saba:
А забыл за них этих недоумков ещё медали кому то дали
А забыл за них этих недоумков ещё медали кому то дали
Кадыровцам медали дали, которые вообще не понятно, каким боком там, если их ни на одной фотке нет, не говоря про видео.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1475
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:17
"Ну не знаю, мне лично не понятно. В чем выгода Украины? Они же понимают, что если следы приведут к ним, то расплата будет стократная. Не похоже, что им это нужно."
других побед нет, остается только кошмарить мирняк террором, зато сколько улюлюканья в соцсетях кастрюлеголовых, Зеленский так и сказал - нащупали слабые места России и будем на них давить, а шайтанов нашли настолько упоротых, что те не застрелились после такого
других побед нет, остается только кошмарить мирняк террором, зато сколько улюлюканья в соцсетях кастрюлеголовых, Зеленский так и сказал - нащупали слабые места России и будем на них давить, а шайтанов нашли настолько упоротых, что те не застрелились после такого
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:26
Цитата:
Сомневаюсь. Щас там такое усиление начнется, комар не пролетит. И деньги сразу найдутся, и на охрану ТЦ с оружием, и на видеонаблюдение нормальное, и на агентуру. И мигрантов прошерстят знатно. Может даже смертную казнь введут.
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2024 - 10:27]
лимон:
Зеленский так и сказал - нащупали слабые места России и будем на них давить
Зеленский так и сказал - нащупали слабые места России и будем на них давить
Сомневаюсь. Щас там такое усиление начнется, комар не пролетит. И деньги сразу найдутся, и на охрану ТЦ с оружием, и на видеонаблюдение нормальное, и на агентуру. И мигрантов прошерстят знатно. Может даже смертную казнь введут.
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2024 - 10:27]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14341
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 09:31
Цитата:
maxsaf: Реально уровень подготовки нулевой. Собрать столько оружия, и не хватило на вторую тачку? Реально бред.А я вам ещё раз повторяю. Это у вас хорошее образование. Можете продумать каждый шаг, три машины для отхода. Запасные варианты все возможные и тд. А на этот теракт набрали тупых отморозков из кишлака у которых вместо мозгов кизяк.
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