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saba:

Их задача говорить что надо! Столько всего начитался и в итоге ноль на выходе. В таджиков я не верю почему то,остальное всё туманно. Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было.

Цитата:Только кто эту задачу поставил, если ни России ни Украине это не надо?Если задача говорить что надо, то поставлена она кем? Это тоже сейчас под вопросом.Те же Игил, ну зачем, а вернее сколько надо средств им и затрат чтобы привести "своих местных" в Россию, тем более оформить визы, гораздо легче найти здесь в России людей из стран Средней Азии бывшего СССР.На счёт Украины, это мое личное мнение, я понимаю что сейчас там не до отслеживания по разрастанию ячеек ИГ и тому подобных "контор" в своей стране, но у меня вызывает сомнение что Запад сразу после теракта определил "исполнителя". Все уже давно знакомы с такими выводами, включая показательным выставлением пробирки с химвеществом на заседании ООН. Так почему помчались эти террористы на Украину, вопрос покавесьма открытый, не факт что даже тот же ИГ был непосредственным организатором