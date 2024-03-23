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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48848
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 23:28
Цитата:
Зато исламским радикалам очень нужно. Им без разницы когда и кого резать, неверный - получай. Дождались когда бдительность ослабнет - и сделали своё поганое дело. Игил-к взял ответственность, разместили у себя все подробности теракта, кроме причины. Им не нужна причина. Поэтому жертвами завтра могут стать французы, немцы, да кто угодно, им без разницы, лишь бы "неверных" как можно больше уничтожить. Осуждаю максимально, я же не 111 и не Абайка.
saba:
Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было. Ну и тем более Западу
Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было. Ну и тем более Западу
Зато исламским радикалам очень нужно. Им без разницы когда и кого резать, неверный - получай. Дождались когда бдительность ослабнет - и сделали своё поганое дело. Игил-к взял ответственность, разместили у себя все подробности теракта, кроме причины. Им не нужна причина. Поэтому жертвами завтра могут стать французы, немцы, да кто угодно, им без разницы, лишь бы "неверных" как можно больше уничтожить. Осуждаю максимально, я же не 111 и не Абайка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2231
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 01:13
Цитата:
Только кто эту задачу поставил, если ни России ни Украине это не надо?
Если задача говорить что надо, то поставлена она кем? Это тоже сейчас под вопросом.
Те же Игил, ну зачем, а вернее сколько надо средств им и затрат чтобы привести "своих местных" в Россию, тем более оформить визы, гораздо легче найти здесь в России людей из стран Средней Азии бывшего СССР.
На счёт Украины, это мое личное мнение, я понимаю что сейчас там не до отслеживания по разрастанию ячеек ИГ и тому подобных "контор" в своей стране, но у меня вызывает сомнение что Запад сразу после теракта определил "исполнителя". Все уже давно знакомы с такими выводами, включая показательным выставлением пробирки с химвеществом на заседании ООН. Так почему помчались эти террористы на Украину, вопрос покавесьма открытый, не факт что даже тот же ИГ был непосредственным организатором
saba:
Их задача говорить что надо! Столько всего начитался и в итоге ноль на выходе. В таджиков я не верю почему то,остальное всё туманно. Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было.
Их задача говорить что надо! Столько всего начитался и в итоге ноль на выходе. В таджиков я не верю почему то,остальное всё туманно. Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было.
Только кто эту задачу поставил, если ни России ни Украине это не надо?
Если задача говорить что надо, то поставлена она кем? Это тоже сейчас под вопросом.
Те же Игил, ну зачем, а вернее сколько надо средств им и затрат чтобы привести "своих местных" в Россию, тем более оформить визы, гораздо легче найти здесь в России людей из стран Средней Азии бывшего СССР.
На счёт Украины, это мое личное мнение, я понимаю что сейчас там не до отслеживания по разрастанию ячеек ИГ и тому подобных "контор" в своей стране, но у меня вызывает сомнение что Запад сразу после теракта определил "исполнителя". Все уже давно знакомы с такими выводами, включая показательным выставлением пробирки с химвеществом на заседании ООН. Так почему помчались эти террористы на Украину, вопрос покавесьма открытый, не факт что даже тот же ИГ был непосредственным организатором
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 02:30
Цитата:
Да какая разница, кто куда помчался. К примеру, если бы они помчались во Владивосток, но потом появилось бы куча других доказательств, что управляла через телеграмм Украина - чё, с Украины бы сняли все обвинения? Или наоборот, сидит организатор где-нибудь в Париже, а направляет бандитов в Украину, чтобы их там уничтожили по дороге - все равно бы обвиняли Украину? Кто куда поехал - не особо важно. Важны доказательства. Тот же телеграм, айтишники должны выяснить, откуда шли сообщения. Ну и от самих террористов нужно добиться информации. Не признания в чем-то очевидном или выгодном одной из сторон, а именно информации, ранее не известной, с последующим ее подтверждением.
Нурбанчик:
Так почему помчались эти террористы на Украину, вопрос покавесьма открытый
Так почему помчались эти террористы на Украину, вопрос покавесьма открытый
Да какая разница, кто куда помчался. К примеру, если бы они помчались во Владивосток, но потом появилось бы куча других доказательств, что управляла через телеграмм Украина - чё, с Украины бы сняли все обвинения? Или наоборот, сидит организатор где-нибудь в Париже, а направляет бандитов в Украину, чтобы их там уничтожили по дороге - все равно бы обвиняли Украину? Кто куда поехал - не особо важно. Важны доказательства. Тот же телеграм, айтишники должны выяснить, откуда шли сообщения. Ну и от самих террористов нужно добиться информации. Не признания в чем-то очевидном или выгодном одной из сторон, а именно информации, ранее не известной, с последующим ее подтверждением.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1376
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 06:38
Я думаю это очередной Володин спектакль.. За 4 часа по пробкам до Брянской области долетели, шаман (певец) за 4 часа песню на эту тему написал и выложил, чуваки в синем координировали в зале закрытие дверей. Короче, Вова в своем репертуаре. Цели: забыть про фальшивые выборы, еще большая консолидация вокруг лидера, ну и новая "обоснованная" волна мобилизации под девизом "мочить хохлов". Всё по старой схемке.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14338
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 07:00
Сегодня любой кипиш в РФ выгоден и Америке и Украине. Путину эти лишние проблемы явно были не к чему.
Кстати глава снбо Данилов сказал это мы сделали и ещё повторим.
А Зеленский сказал это не мы. Ну то что шоумен давно не че не контролирует в стране это всем известно. Поэтому я верю Данилову. И оп его сразу уволили. (болтает много)
Кстати глава снбо Данилов сказал это мы сделали и ещё повторим.
А Зеленский сказал это не мы. Ну то что шоумен давно не че не контролирует в стране это всем известно. Поэтому я верю Данилову. И оп его сразу уволили. (болтает много)
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 07:27
Цитата:
Паукам в банке места уже не хватает. Кушают друг друга.
Vit:
Поэтому я верю Данилову. И оп его сразу уволили. (болтает много)
Поэтому я верю Данилову. И оп его сразу уволили. (болтает много)
Паукам в банке места уже не хватает. Кушают друг друга.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 07:42
Так быстро убрать Данилова мог только Вашингтонгский обком.
Причем мгновенно.
Если бы квартал95 его решил бы уволить, то они бы согласовывали бы это с кураторами месяцы.
Причем мгновенно.
Если бы квартал95 его решил бы уволить, то они бы согласовывали бы это с кураторами месяцы.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 07:52
Цитата:
Тут как. Если имеете ввиду следствие, то оно все засекретит пока идёт следствие.это понятно.
Если сми, то тут кто во что горазд.
Какое СМИ, такая и правда.
maxsaf:
Описывают хронологию событий, но при этом не говорят, сколько террористов вошло в Крокус, и кого из них обезоружил мужик-герой, который
Описывают хронологию событий, но при этом не говорят, сколько террористов вошло в Крокус, и кого из них обезоружил мужик-герой, который
Тут как. Если имеете ввиду следствие, то оно все засекретит пока идёт следствие.это понятно.
Если сми, то тут кто во что горазд.
Какое СМИ, такая и правда.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 07:55
А кто заказчик тоже понятно.как и с северным потоками. Кому это выгодно.. Англосаксам и Украине.
Других вариантов нет.
Других вариантов нет.
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