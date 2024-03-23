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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48848
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22757
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 23:28
#585
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Цитата:
saba:
Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было. Ну и тем более Западу

Зато исламским радикалам очень нужно. Им без разницы когда и кого резать, неверный - получай. Дождались когда бдительность ослабнет - и сделали своё поганое дело. Игил-к взял ответственность, разместили у себя все подробности теракта, кроме причины. Им не нужна причина. Поэтому жертвами завтра могут стать французы, немцы, да кто угодно, им без разницы, лишь бы "неверных" как можно больше уничтожить. Осуждаю максимально, я же не 111 и не Абайка.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2231
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 01:13
#586
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Цитата:
saba:
Их задача говорить что надо! Столько всего начитался и в итоге ноль на выходе. В таджиков я не верю почему то,остальное всё туманно. Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было.

Только кто эту задачу поставил, если ни России ни Украине это не надо?
Если задача говорить что надо, то поставлена она кем? Это тоже сейчас под вопросом.
Те же Игил, ну зачем, а вернее сколько надо средств им и затрат чтобы привести "своих местных" в Россию, тем более оформить визы, гораздо легче найти здесь в России людей из стран Средней Азии бывшего СССР.
На счёт Украины, это мое личное мнение, я понимаю что сейчас там не до отслеживания по разрастанию ячеек ИГ и тому подобных "контор" в своей стране, но у меня вызывает сомнение что Запад сразу после теракта определил "исполнителя". Все уже давно знакомы с такими выводами, включая показательным выставлением пробирки с химвеществом на заседании ООН. Так почему помчались эти террористы на Украину, вопрос покавесьма открытый, не факт что даже тот же ИГ был непосредственным организатором
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22757
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 02:30
#587
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Цитата:
Нурбанчик:
Так почему помчались эти террористы на Украину, вопрос покавесьма открытый

Да какая разница, кто куда помчался. К примеру, если бы они помчались во Владивосток, но потом появилось бы куча других доказательств, что управляла через телеграмм Украина - чё, с Украины бы сняли все обвинения? Или наоборот, сидит организатор где-нибудь в Париже, а направляет бандитов в Украину, чтобы их там уничтожили по дороге - все равно бы обвиняли Украину? Кто куда поехал - не особо важно. Важны доказательства. Тот же телеграм, айтишники должны выяснить, откуда шли сообщения. Ну и от самих террористов нужно добиться информации. Не признания в чем-то очевидном или выгодном одной из сторон, а именно информации, ранее не известной, с последующим ее подтверждением.
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