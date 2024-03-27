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≡ Группа С в Лиге чемпионов 2005/2006: группа будущего триумфатора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48848
Группа С в Лиге чемпионов 2005/2006: группа будущего триумфатора
Отправлено: 27.03.24 - 02:02
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Сезон 2005/2006 ознаменовался для "Барселоны" выдающимся успехом, поскольку команда безупречно преодолела путь к финалу и стала победителем турнира. Кстати, отличные букмекерские ставки на 1xBet можно делать на то, кто станет чемпионом текущего розыгрыша ЛЧ. Но давайте вспомним, как выглядела Группа С в тот сезон ЛЧ и как прошли матчи “Барселоны” и других клубов.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
433
Re: Группа С в Лиге чемпионов 2005/2006: группа будущего...
Отправлено: 27.03.24 - 02:02
#1
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Скажите, Гафуров, а какой интерес читателям в этом опусе узнавать результаты Лиги чемпионов УЕФА в группе С аж 2005/2006 годов? Или за деньги вы опубликуете все что угодно?
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