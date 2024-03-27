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Сезон 2005/2006 ознаменовался для "Барселоны" выдающимся успехом, поскольку команда безупречно преодолела путь к финалу и стала победителем турнира. Кстати, отличные букмекерские ставки на 1xBet можно делать на то, кто станет чемпионом текущего розыгрыша ЛЧ. Но давайте вспомним, как выглядела Группа С в тот сезон ЛЧ и как прошли матчи “Барселоны” и других клубов.