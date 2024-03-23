Отправлено: - 23:28

saba:

Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было. Ну и тем более Западу

Цитата:Зато исламским радикалам очень нужно. Им без разницы когда и кого резать, неверный - получай. Дождались когда бдительность ослабнет - и сделали своё поганое дело. Игил-к взял ответственность, разместили у себя все подробности теракта, кроме причины. Им не нужна причина. Поэтому жертвами завтра могут стать французы, немцы, да кто угодно, им без разницы, лишь бы "неверных" как можно больше уничтожить. Осуждаю максимально, я же не 111 и не Абайка.