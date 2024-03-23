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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48847
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22756
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 23:28
#585
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Цитата:
saba:
Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было. Ну и тем более Западу

Зато исламским радикалам очень нужно. Им без разницы когда и кого резать, неверный - получай. Дождались когда бдительность ослабнет - и сделали своё поганое дело. Игил-к взял ответственность, разместили у себя все подробности теракта, кроме причины. Им не нужна причина. Поэтому жертвами завтра могут стать французы, немцы, да кто угодно, им без разницы, лишь бы "неверных" как можно больше уничтожить. Осуждаю максимально, я же не 111 и не Абайка.
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